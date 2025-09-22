Prisión para el acusado de matar al mecánico delante de su hijo

La Justicia ordenó seis meses de prisión preventiva para el imputado, señalado como presunto autor del homicidio ocurrido en el barrio Los Pensamientos.

En la mañana de este lunes, en la sala de la Cámara Penal ubicada en el sexto piso de los tribunales de Trelew, se llevó adelante la audiencia de control de detención de Alexis Maximiliano Schmidt, acusado de ser el presunto autor del homicidio de Jonathan Prim.

La audiencia fue encabezada por el fiscal general Omar Rodríguez, junto a la funcionaria de fiscalía Florencia Pallucchini, quienes formularon la imputación en contra de Schmidt.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, el 8 de septiembre alrededor de las 14:50, el imputado circulaba en una moto Corven por calle Gales. Tras dejar a su hijo en la casa de su pareja, habría detenido la marcha en la intersección con Gualjaina, descendido del vehículo y extraído un arma de fuego —presumiblemente un revólver calibre .38— con la que efectuó al menos dos disparos hacia el domicilio de la familia Prim.

Uno de los proyectiles impactó en la axila derecha de Jonathan Prim, mecánico que en ese momento trabajaba junto a uno de sus hijos en el motor de una camioneta estacionada frente a su vivienda. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal, donde falleció poco después a causa de la herida.

Según explicó el fiscal Rodríguez, el hecho fue encuadrado provisoriamente como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, contemplado en los artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal. Para sostener la acusación, la fiscalía presentó declaraciones de al menos tres testigos y registros de cámaras de seguridad que habrían captado parte del trayecto recorrido por el agresor antes y después del ataque.

El representante del Ministerio Público también argumentó la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, señalando que aún resta encontrar el arma utilizada y que el imputado podría influir en posibles testigos.

Si bien la defensa de Schmidt adelantó que planteará una teoría del caso distinta a la fiscal, no se opuso a las medidas de coerción solicitadas. Finalmente, el juez Fabio Monti resolvió la apertura formal de la investigación y dictó prisión preventiva por seis meses para el acusado, mientras avanza el proceso judicial.