Prisión preventiva para un hombre acusado de abusar de su hijastra durante 2 años

La Justicia ordenó tres meses de detención preventiva para un imputado por abuso sexual agravado contra su hijastra, en un caso que incluye pruebas genéticas y antecedentes de evasión procesal. El hecho habría ocurrido entre 2011 y 2013 y derivó en un embarazo.

Un hombre quedó detenido con prisión preventiva en Trelew, acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra durante un período de dos años. La medida fue dispuesta por la jueza penal Carolina Marín, quien consideró la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y la vulnerabilidad de la víctima.

El imputado había sido citado para realizarse un examen mental obligatorio, previsto en el artículo 206 del Código Procesal Penal, pero no se presentó. Ante esa conducta evasiva, el Ministerio Público Fiscal solicitó su captura, que finalmente se concretó en una localidad cercana. El fiscal general Mauro Quinteros relató que la aprehensión se realizó conforme a derecho y presentó pruebas que fortalecen la acusación, entre ellas un análisis genético de ADN.

Según la investigación, los abusos ocurrieron entre octubre de 2011 y octubre de 2013, cuando la víctima tenía 13 años y posteriormente cursaba un embarazo de seis meses. Durante ese tiempo, el acusado —pareja de la madre y conviviente en el mismo domicilio— aprovechaba la ausencia de la mujer para someter a la adolescente en distintos ámbitos de la vivienda. Como consecuencia, la víctima dio a luz en enero de 2014.

La calificación legal es por abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, cometido en un contexto de violencia de género y bajo la condición de guardador. La pena en expectativa podría alcanzar los 20 años de prisión efectiva. La jueza Marín destacó la reiteración de las conductas, la asimetría de poder y el impacto del embarazo como factores que refuerzan la necesidad de la medida cautelar. La prisión preventiva se fijó por tres meses, plazo en el que deberá realizarse la audiencia preliminar para la elevación a juicio.