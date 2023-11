"Probé la droga del antikirchnerismo rabioso, pero la dejé"

El exministro de Cultura del gobierno de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, reiteró este miércoles que no votará a Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre. "Probé la droga del antikirchnerismo rabioso, pero un día la dejé", explicó, en un mensaje a quienes votarán al ultraderechista solo por odio al movimiento que iniciaron Néstor y Cristina Kirchner.

"Los sectores más conservadores del PRO hasta el 2019 eran relativamente marginales", analizó el exfuncionario en diálogo con Radio Con Vos. "El PRO en una época funcionó como una orquesta, un grupo de cuatro: Mauricio Macri, Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Cada uno tocaba muy bien su instrumento y los cuatro sonaban muy bien cuando tocaban juntos", dijo, en una perspectiva optimista de la gestión del PRO.

Sin embargo, siguió el exministro, "las carreras solistas de cada uno fueron un desastre, salvo la de Marcos que se alejó de la política". A partir de ahí, reconoció, "fue un desfile de egos" y "con la llegada de Patricia Bullrich a la jefatura del partido se plantearon posiciones que yo no comparto en absoluto, una de ellas la idea de 'hay que terminar con el kirchnerismo para siempre'", remarcó Avelluto.

Esa idea, afirmó el exministro, "es autoritaria y antidemocrática, porque de lo que se trata es de ganar la elección al kirchnerismo con propuestas que sean mejores para que sus votantes cambien de opinión, no de barrerlos del mapa".

La conferencia que la exministra de Seguridad -a la que definió como una "pésima candidata"- encabezó la semana pasada junto a Luis Petri para anunciar su apoyo a Javier Milei en el balotaje fue, para Avelluto, un baldazo de agua fría. "Me cayó pésimo, me pareció que se abandonaron los valores del PRO por los que me sumé hace diez años", contó el periodista.

"Pensé durante la campaña electoral que nosotros estábamos en contra de Milei y fue lo que se dijo, de manera tal que tomé la decisión de actuar en base a mis convicciones y votar en blanco. Para mí es inaceptable votar a la ultraderecha, prefiero, aunque me quede solo, seguir fiel a mis convicciones", insistió el exfuncionario, quien reveló que después de anunciar que no votaría a Milei "una de las dirigentes más importantes del PRO" se comunicó con él para insultarlo.

"Yo tengo convicciones desde muy chiquito, era adolescente durante el gobierno militar. Acabo de leer que el (exmilitar condenado por delitos de lesa humanidad, Jorge) 'Tigre' Acosta apoya esta fórmula, yo no puedo estar ahí. Reivindicar la dictadura es un límite", concluyó.