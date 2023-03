Profesora de historia trans pudo rectificar su diploma

"Para mí fue un gran esfuerzo tener un título, y ahora lo puedo mostrar con mucho orgullo con la identidad que me representa todos los días", expresó Alejandra Rodríguez Carrera, profesora de Historia trans egresada de la Universidad Nacional del Comahue en 2008.

Entonces no existía la Ley de Género y su diploma quedó casi perdido entre biblioratos que guardó en algún rincón de su casa. Nunca hubiese imaginado que muchos años después iba a tener que desempolvar su título y presentarlo en el Ministerio de Mujeres y Diversidad, donde trabaja, para que la encuadren como planta permanente con la categoría de profesional.

"Con mucha vergüenza presente mi título en el área de Recursos Humanos con otro nombre. La directora me lo aceptó pero me dijo que lo rectificara para que pudiese encuadrar con la categoría que me corresponde", recordó.

Incluso también tenía que hacerlo ante el Consejo Provincial de Educación por la titularidad de unas horas como docente de Historia. "Yo cambié mi identidad en 2015. Nunca pensé que tenía que rectificar mi título. Pero de repente me llegaban dos correos pidiéndome que lo haga. Entonces dije ´lo tengo que hacer' y agradezco mucho a la Universidad del Comahue porque fue súper rápido el trámite", expresó, en diálogo con LMN.

Al título se lo hicieron de cero, de nuevo, con la fecha de egreso original, el nombre que la identifica y la firma de las autoridades actuales. "En mi familia somos seis hermanos, y yo siempre fui Rodríguez Carrera. Siempre me representó tener el apellido de mi papá y el de mi mamá, las dos personas que más amo y me han acompañado. Toda mi vida fue así para todo el mundo. Cuando cambié mi género, dije ´voy a tener un solo nombre'. Mantuve mis dos apellidos y puse solo Alejandra", contó la profesora, de 40 años.

Por eso el diploma refleja ahora la identidad que la representa con el nombre que eligió en 2015, Alejandra, y los dos apellidos que la acompañaron siempre.

"Una risa porque yo andaba con el título dentro de un tubo lleno de tierra. Lo tenía guardado, escondido. Con un nombre que no utilizo desde 2015, que no me identificaba". Alejandra Rodríguez Carrera.

Este martes a las 10, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, entregó su diploma actualizado. "Ahora sí lo puedo mostrar", dijo Alejandra, durante el acto presidido por la autoridad docente.

Fue muy emocionante para ella recibir este diploma de la mano de la rectora porque fue la docente que Alejandra había elegido para que se lo entregue en 2009. "Ella era mi profe de la facu cuando la elegí, y hoy es la que me entrega el título rectificado. Me pone muy contenta", manifestó.

Ahora dice que lo va a poner en un cuadro. Puede ser que lo exhiba en su casa o en la oficina del ministerio donde trabaja. "No sé si soy la primera, la segunda o la tercera. Lo importante es que la UNCo tenga una apertura hacia el reconocimiento de todas las personas. Nadie quiere vivir una vida con una identidad que no asume como propia. Estoy muy agradecida y feliz", concluyó.

Del acto también participaron el decano de la Facultad de Humanidades, Francisco Camino Vela; la secretaria Académica, Teresa Braicovich; el subsecretario de Relaciones Internacionales, Enrique Mases; la secretaria del Consejo Superior, Victoria Alfonso y el coordinador de Gabinete, Alejo Simonelli. Acompañaron a Rodríguez Carrera sus familiares.

El diploma fue rectificado por la Universidad y adecuado al género con el que se autopercibe la profesora. Gentile destacó la importancia de completar los derechos adquiridos en materia de reconocimiento de género y diversidades en los últimos años en la Argentina y dijo que el caso de Rodríguez Carrera es un ejemplo de los pasos que se deben cumplir para avanzar en esa línea de progreso, publicó LMN.