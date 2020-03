Prohíben postre helado por una peligrosa bacteria

Se trata de la “Crema helada sabor frutilla, vainilla y chocolate - Postre Tricolor / Lote QL t1 L” de 8 unidades de la marca “Great Value”, perteneciente a la cadena “WAL-MART”.

Según se informó oficialmente, tras los estudios pertinentes en una muestra analizada por el Laboratorio del Departamento de Bromatología y Protección de la Salud de Bahía Blanca, se encontró la bacteria denominada “Listeria Monocytogenes” y se ordenó el retiro del alimento de las góndolas de manera preventiva.

La ANMAT junto a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, se encuentran coordinando las acciones preventivas con todas las autoridades sanitarias provinciales y municipales, a los fines de monitorear el retiro del mercado del producto.

Martín Piña, director de la carrera de Ingeniería en Alimentos de Fundación UADE, explicó que la Listeria Monocytogenes es una bacteria presente generalmente en el agua, los fiambres y los lácteos, así como también en vegetales y pescados. “Es un microorganismo que tiene la particularidad de crecer en temperatura de refrigeración, con lo cual se puede tener un queso en la heladera, sin haber sido pasteurizada la leche, y puede desarrollar la bacteria”.

Respecto a los síntomas de la enfermedad, el especialista mencionó escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, diarrea, entre otros. “Es un periodos de incubación que va de 12 horas a dos días y ataca mucho a las embarazadas y a los grupos de riesgo como adultos y niños”.

Según Piña, en este caso particular “seguramente no se pasteurizó la leche o se hizo mal dicho proceso. Si se pasteuriza bien la leche no debería haber Listeria Monocytogenes en el helado”. Además aclaró que “por lo general, en las fábricas de alimentos suele estar presente en los ductos de ventilación. Allí se suele acumular la bacteria y es difícil de eliminar”. Asimismo, el experto de la UADE recordó que la cocción de los alimentos destruye la bacteria.

¿Qué es la listeriosis?

Es una enfermedad ocasionada por el consumo de alimentos contaminados con una bacteria que se encuentra tanto en el agua como en el suelo, denominada Listeria monocytogenes. Este microorganismo crece aún a temperaturas de refrigeración, pero es eliminado por calentamiento durante la cocción