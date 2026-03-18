Protesta en Comodoro contra una medida de Milei

Trabajadores, familias y usuarios del Centro de Día El Sol se manifestaron en Plaza 83 para visibilizar la crisis financiera que atraviesa la institución.

La comunidad del Centro de Día El Sol se manifestó este miércoles en la Plaza 83 de Comodoro Rivadavia para visibilizar la crítica situación financiera que atraviesa la institución. El reclamo se enmarca en una medida de fuerza a nivel nacional y surge a partir de la interrupción en la cadena de pagos por parte del PAMI y otras obras sociales, con deudas que en algunos casos se remontan al mes de noviembre.

Miguel Bustamante, chofer de la institución con 26 años de trayectoria, expresó la preocupación de los trabajadores y de las 40 personas que asisten al centro. “Es la primera vez que nos pasa algo así. Siempre hubo atrasos, pero ahora se están vulnerando derechos vinculados a la discapacidad”, sostuvo. Además, indicó que, para garantizar la alimentación y las terapias diarias, la dirección debió recurrir a préstamos personales con altos intereses.

Por su parte, Rosa Ainol, representante de las familias, calificó la situación como una “gran desilusión”. Según explicó, tras compromisos oficiales de regularizar la deuda el pasado lunes, solo se abonó un mes, lo que resulta insuficiente para normalizar el funcionamiento. “Nos dijeron que las facturas se presentaron fuera de término, pero comprobamos que estaban en tiempo y forma. Se trata de un problema a nivel nacional que afecta a instituciones de todo el país”, afirmó.

La problemática impacta tanto en la continuidad de las terapias como en la estabilidad laboral del personal, que acumula hasta dos meses sin percibir sus salarios. Ante la falta de respuestas concretas, un grupo de padres se presentará este jueves a las 14 en el Consejo de Discapacidad local.

Asimismo, confirmaron que se adherirán al paro nacional en defensa de la ley de emergencia en discapacidad, con el objetivo de evitar el posible cierre del establecimiento.

Fuente: El Comodorense