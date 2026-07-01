Trabajadores, delegados sindicales y vecinos se movilizaron frente al Centro Atómico Bariloche para reclamar la continuidad de los puestos laborales. Denuncian un nuevo recorte en el sistema científico y tecnológico nacional.

Protesta por la no renovación de más de 170 contratos en la CNEA

Más de un centenar de personas se manifestaron este martes en Bariloche para rechazar la no renovación de más de 170 contratos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), una medida que, según denunciaron los trabajadores y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), pone en riesgo el funcionamiento de uno de los organismos científicos más importantes del país.

La protesta se desarrolló sobre la avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 9, donde se realizaron cortes intermitentes de tránsito mientras empleados, delegados sindicales y miembros de la comunidad expresaban su preocupación por la reducción de personal.

De acuerdo con ATE, de los 340 contratos que debían renovarse, más de 170 no fueron renovados, situación que calificaron como "un nuevo avance en el desmantelamiento del sistema científico y tecnológico nacional".

Sin embargo, representantes de los trabajadores señalaron que todavía existe incertidumbre respecto de la cantidad definitiva de desvinculaciones en Bariloche.

"Aún no sabemos cuántos son los trabajadores afectados porque las notificaciones se realizan a través del sistema. No tenemos certezas y hay mucha incertidumbre", expresaron durante la manifestación.

La concentración se llevó a cabo frente al ingreso del Centro Atómico Bariloche, donde los manifestantes reclamaron la continuidad de los puestos laborales y advirtieron sobre el impacto que la medida podría tener en el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos.

Desde ATE sostuvieron que la reducción de personal se enmarca en el proceso de ajuste del Estado nacional y afirmaron que, según datos del sindicato, ya se habrían perdido más de 71.000 puestos de trabajo en la administración pública. Además, señalaron que la estructura de la CNEA pasó de contar con 645 cargos a 272.

Los trabajadores advirtieron que la disminución de personal podría afectar áreas vinculadas al desarrollo de la energía nuclear, la investigación científica, la producción tecnológica y la formación de profesionales altamente especializados, actividades que consideran estratégicas para el país.

Hasta el momento, las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica no emitieron un pronunciamiento oficial sobre la cantidad de contratos que finalmente no serán renovados ni sobre los alcances de la medida, mientras el conflicto continúa y los trabajadores anticipan nuevas acciones en defensa de sus fuentes laborales.