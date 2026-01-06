Provincia deposita el 8 a jubilados y el 9 al resto

En ambos casos, los salarios estarán disponibles para el cobro al día siguiente del depósito.

El Gobierno de Chubut confirmó este martes que el jueves 8 de enero se realizará el depósito correspondiente a los haberes del mes de diciembre para el sector pasivo de la Administración Pública Provincial, mientras que el viernes 9 se hará lo propio con los sueldos de los empleados públicos en actividad.

Los jubilados tendrán disponibles sus haberes el viernes 9 de enero tanto por las ventanillas habilitadas del Banco del Chubut como por la red de cajeros automáticos de la entidad crediticia provincial.

En tanto, los trabajadores públicos en actividad podrán percibir sus salarios el sábado 10 de enero a través de los cajeros automáticos.

Desde el Ministerio de Economía del Chubut se indicó, además, que la erogación presupuestaria destinada a cumplir con todos los compromisos salariales para este mes alcanza una cifra total de $ 139.520.000.000.