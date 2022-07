Puratich calificó como medidas "extorsivas" la renuncia de los psiquiatras

"Formalmente no me llegó nada a mi" aseguró hoy, el ministro de Salud, Fabián Puratich, tras conocerse el comunicado de los psiquiatras del Hospital Regional presentando sus renuncias.

“Las renuncias masivas no son la solución de nada y un sistema extorsivo que no sirve para nada” argumentó el funcionario, calificando tal decisión de los profesionales de la Salud.

“Para agotar instancias tienen que hablar con el ministro y vuelvo a decir lo mismo, que, con otros servicios; se agotan instancias sin hablar con nadie” expresó.

En Radio Nacional, Puratich pidió a los profesionales “ser adultos, responsables, no poner en riesgo a la sociedad” al considerar tal medida “extorsiva, que pone en riesgo a la sociedad”.

Particularmente con el Área de Salud Mental, aseguró que “hemos tenido múltiples reuniones”.

“No comparto estos métodos; renuncias masivas para extorsionar y sacar algún beneficio” amplió el ministro de la cartera de Salud. Sin embargo, aclaró que “seguiremos trabajando para resolver el conflicto” sostuvo.

“No me parece la forma, no me parece que yo me enteré por los medios, no es apropiado que lleguen las noticias a los medios antes que al ministro (de Salud). Son situaciones complejas que tratamos de trabajar para solucionarlos” finalizó.