Puratich rechaza la movilización del sábado

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, expresó su rechazo a la movilización organizada por el exintendente Carlos Linares para este sábado en Comodoro, la que incluye una caravana con recolección de elementos de limpieza destinados a los hospitales Regional y Alvear.

“Sostengo que no es momento de hacer grandes manifestaciones y exponernos como sociedad. Lo dije con las otras desatinadas marchas que hubo hasta ahora. Con la virtualidad no seguiríamos exponiéndonos ante los contagios que no terminan nunca. Si fuera en vehículo o caravana sería otra cosa, pero por lo que he visto no hay distanciamiento; se sacan el barbijo para hacer notas. Es la postura que he mantenido siempre, independientemente del lugar donde se haga la manifestación. Mas cuando le pedimos a la sociedad cosas que son difíciles de cumplir, por el cansancio o lo que sea”, indicó el ministro.

Sobre los riesgos que implica que se junte gente, recordó las consecuencias que hubo en cuanto a cantidad de contagios al celebrar el Día del Padre en junio.

Por otra parte, en LaCienPuntoUno, Puratich señaló que “el sistema siempre está en un nivel de estrés importante porque independientemente de las internaciones en terapia intensiva está lo de clínica medida. Comodoro tiene cuatro instituciones, pero en Madryn solo está el hospital. Así que las dos ciudades tienen una situación compleja”.

Valoró el apoyo de recursos humanos que envió Nación y acotó que “también buscamos personal temporario por las bajas que se registran por contagios o aislamientos”.

Añadió que “seguramente la semana que viene sumaremos aporte de recurso humano de Nación. El de ayer fue el primer envío de personal. De este modo, reforzamos los equipos de trabajo”.