¿Qué decía la denuncia contra Wayne Martin?

“Este chabón me llevó a su casa y me grabó sin mi consentimiento; es jugador en Gimnasia de Comodoro y es un enfermo de mierda. No solo me grabó, si no que me faltó el respeto de una manera que no puedo ni mencionar por el asco y vergüenza que me da. Y encima no dejaba irme. Terminé escapándome sola, cagada de frío, a las 5 de la mañana en pleno centro”.

Este texto que se hizo público en redes sociales el pasado sábado fue inmediatamente tomado en cuenta por el club local que esa misma noche informó públicamente de la separación transitoria de Wayne Martin Jr. de su plantel. El martes directamente le rescindió el contrato. Fue luego de confirmar que la víctima se había presentado ante la Justicia.

El alero-pivote solo estuvo cinco meses en Gimnasia ya que llegó en noviembre de 2022 para reforzar el juego interno de un equipo que acababa de cortar a Somadina Karachi Edo.

Martin, nacido en Brooklyn, Nueva York, tiene 29 años y 2.01 metros de altura, juega de interno y venía de sumar su última experiencia en Finlandia. Allí jugó para Kouvot cinco partidos y promedió 15.2 puntos, con 7.8 rebotes y 2.0 recuperos, más 1.2 tapas y 0.6 asistencias en poco más de 33 minutos en cancha.

Tras jugar cuatro temporadas en la NCAA, Martín Jr comenzó su gira por distintos países europeos. Jugó en Gran Bretaña, Islandia, Suecia, Finlandia, Hungría y Francia. En Gimnasia de Comodoro hizo su primera experiencia en Argentina. Y deportivamente no le fue mal, ya que el equipo dirigido por Martín Villagrán terminó la fase regular en el tercer lugar, detrás de Instituto de Córdoba y Quimsa de Santiago del Estero.