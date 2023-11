¿Qué pasará con la promesa que Fantino le hizo a Katopodis si Milei frenaba la obra pública?

Hace casi dos meses, en plena campaña previa a las elecciones generales, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, advirtió en una entrevista con Alejandro Fantino que si Milei era elegido como presidente pararía "toda la obra pública", lo que generó la indignación del periodista. Este martes a la tarde, el ahora mandatario electo reiteró, en el mismo programa, que para alcanzar el déficit fiscal dejaría en manos de privados todos los proyectos de obra que están en marcha hoy en día.

En aquella entrevista con Katopodis, Fantino había asegurado: "Si se para toda la obra pública venite acá y lo rompemos juntos a Javier Milei, vamos con todo", advirtió, aunque calmó al funcionario y le pidió: "Pero primero esperá a que se pare".

Si milei no cumple lo acordado en general y la obra pública en particular las Provincias deberían dejar de girarle al Estado los impuestos que después les vuelven en grageas

Falta que fantino vaya con Katopodis a cumplir su palabra



El ministro respondió con contundencia y enfatizó: "Es lo que está proponiendo. ¿Por qué voy a esperar a que pase? Voy a tratar de que no pase. Para que no pase voy a ir todas las veces que pueda a hablar con trabajadores en obras, con operarios en fábricas textiles o en la estación de José León Suárez, como lo hice el sábado, y voy a poner todo mi empeño para que no pase".

"Que no pase que un tipo que es candidato a presidente pueda plantear que va a parar la obra pública y yo me quede de brazos cruzados. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados", había remarcado Katopodis a principios de octubre.

Este martes, en una entrevista en el mismo programa, Alejandro Fantino le preguntó a Javier Milei qué pasará con los proyectos de obra pública que están en marcha y el presidente electo contestó con firmeza: "Nosotros no tenemos plata, con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado. Nosotros no tenemos plata, si hay déficit fiscal. Que los intendentes busquen la forma de financiarlo".

"Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena", adelantó en ese sentido, frente a Fantino que se había expresado fervientemente en contra de la idea meses atrás.