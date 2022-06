Habrá una página web donde estará el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía. Allí se hará una declaración jurada digital. También se podrán inscribir en este registro en Anses, en caso de no contar con una conexión a internet.

Qué se debe hacer para no perder los subsidios

A partir de esta semana todos los usuarios de los servicios de gas y electricidad deberían registrarse en una página que pondrá a disposición la Secretaría de Energía para solicitar que no se le quite el subsidio al servicio. Sin embargo, la web aún no fue habilitada.

El Gobierno nacional anunció el jueves pasado la implementación del sistema que quita todo subsidio en las tarifas a familias de mayor poder adquisitivo. Se trata del Régimen de Segmentación de Subsidios residenciales de los servicios públicos de electricidad y gas.

“El nuevo esquema permitirá identificar al 10% de los usuarios con mayor capacidad de pago, de modo que el 90% de los usuarios residenciales perciban una reducción de la tarifa en términos reales, con una protección mayor a los segmentos de menores ingresos”, dijo el Gobierno en un comunicado.

Para el 90% de los usuarios no habrá incrementos adicionales a los ya implementados durante marzo y junio. En 2022, el aumento de luz y gas para quienes no reciben tarifa social promedió el 42%, mientras que para los beneficiarios la suba fue del 21%.

Para no ser alcanzado con la quita del subsidio, es necesario completar una declaración jurada en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), en una página web bajo la órbita de la Subsecretaría de Planeamiento Energético, que se pondrá en práctica la semana próxima.

Según se supo, se utilizarán las mismas herramientas que se habilitaron para registrarse durante la pandemia para cobrar el ingreso familiar de emergencia o para obtener la vacuna contra el Covid.

Si la persona no cuenta con un dispositivo para realizar el registro, podrá acceder al trámite a través de una oficina de la Anses, que, según dijeron, “deberán asegurar la atención presencial, facilitando la carga digital de forma tal de universalizar el acceso en todo el territorio nacional”.

El RASE funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía que dependen del Ministerio de Economía. En este Registro deberán inscribirse los usuarios residenciales de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por redes que soliciten el subsidio del Estado, sean o no titulares de los mismos.

Aquí estará el padrón de beneficiarios del régimen de subsidios sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por los usuarios del servicio.

Mediante la metodología establecida se evaluará la capacidad de pago del hogar a partir de sus condiciones socioeconómicas verificables. En este sentido, se conformarán tres niveles según la capacidad de pago del hogar.

La Subsecretaría de Planeamiento Energético podrá requerir, periódicamente, cruces de información para verificar la veracidad de las declaraciones juradas correspondientes, de acuerdo con la autorización brindada por cada solicitante.

La declaración jurada a presentar estará disponible en formato digital, para asegurar su despliegue seguro, ágil y gratuito en todo el país.

Las prestadoras del servicio público correspondiente y la ANSES, a través de sus oficinas, deberán realizar la atención presencial facilitando la carga digital para los que no tienen acceso a esa tecnología.

El padrón de beneficiarios del régimen de subsidios será informado para su implementación al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), al Ente Nacional regulador del gas (ENARGAS) y otros entes reguladores, autoridades provinciales y/o a las empresas prestadoras de los servicios públicos de distribución.

Con estos cambios los usuarios quedaron divididos en tres grupos según sus niveles de ingresos que tendrán distintos porcentajes de aumento. Los que tienen mayor poder adquisitivo (10%), comenzarán a pagar la tarifa plena sin subsidios.

De acuerdo con el texto del decreto, para determinar los ingresos y las propiedades de cada usuario se tomarán en cuenta a todos los integrantes del hogar y no solo al titular del servicio.