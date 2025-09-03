La Secretaría de Cultura promueve una agenda cultural diversa que combina muestras, música, teatro y ferias.

Qué se puede disfrutar este fin de semana en Rada Tilly

El Centro Cultural y distintos espacios de la ciudad se transforman en escenarios para el encuentro y la participación. En este marco se desarrollan las muestras de arte “El camuflaje de la naturaleza” y “La calle”. Se trata de exposiciones con miradas muy diferentes, pero igualmente potentes:

• “El camuflaje de la naturaleza”, de Paula Caucigh Müller, disponible hasta el 7 de septiembre. Con un recorrido pictórico que nos sumerge en las profundidades del océano, la artista retrata ballenas, pingüinos, lobos marinos y pulpos, transmitiendo la riqueza de la fauna patagónica y despertando el deseo de contemplar la naturaleza.

• “La calle”, de Graciela Paz, ya inaugurada y abierta al público. La muestra refleja las dos caras de la vida urbana en Buenos Aires: la energía de las manifestaciones colectivas y la soledad de quienes viven a la intemperie.

Ambas pueden visitarse con los mismos horarios: de martes a viernes de 10 a 13 horas, y de martes a domingo de 18 a 20 horas.

TEATRO COMUNITARIO

Entre el viernes y el domingo se realizará una nueva edición del programa de Teatro Comunitario, esta vez centrada en la dramaturgia colectiva y el trabajo del cuerpo como herramienta expresiva.

La propuesta, coordinada por el profesor y director Mario Canales, convoca a vecinas y vecinos de todas las edades, con o sin experiencia previa, a sumarse a un espacio de creación compartida. Se trabajará con juegos dramáticos, improvisaciones, escritura, y ejercicios de puesta en escena.

Los encuentros serán en el Club Neptuno, con entrada libre y gratuita:

• Viernes de 18 a 20 horas

• Sábado y domingo de 17 a 19 horas

NICOLAS DIGORADO EN QUINTETO

El sábado 6 de septiembre, a las 21 horas, el Centro Cultural recibirá al Quinteto de Nicolás Digorado, que se presentará en trombón junto con Nahuel Araujo en batería, Damián Donoso en contrabajo, Santiago Silva en piano y Héctor Jaramillo en saxo. Será un concierto gratuito de jazz y soul con influencias clásicas, pero con un sello patagónico único.

FERIA DE EMPRENDEDORES Y ARTESANOS

El domingo 7 de septiembre, de 15 a 20 horas, se llevará adelante la tradicional Feria de Emprendedores y Artesanos en el Centro Cultural. El paseo ofrecerá propuestas en diseño, decoración, indumentaria, cerámica, madera, tejidos y velas artesanales en un entorno familiar que invita apoyar a la producción local.