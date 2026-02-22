Quedó inaugurado el Abierto Patagónico Nacional de Judo

Fue este sábado y contó con la presencia de autoridades municipales e integrantes de la Confederación Argentina de Judo y de la Selección Argentina.

Este sábado, en el Club Ingeniero Huergo, arrancó el Torneo Abierto Patagónico Nacional de Judo, que reúne a deportistas de distintos puntos del país. La competencia se extenderá hasta el martes y es fiscalizada por la Confederación Argentina de Judo. Es organizado por la Asociación de Judo de Chubut y la Federación Chubutense de Judo, con el acompañamiento de Comodoro Deportes y Chubut Deportes.

Comodoro es la sede del Torneo Abierto Patagónico Nacional, evento puntuable para el ránking nacional, y el Campus Nacional, que tendrá la participación del técnico de la Selección Argentina de Judo, el maestro Tigran Karhanyan.

La inauguración de la competencia contó con la presencia de Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, junto al director de Deportes, Martín Gurisich, el presidente de la Confederación Argentina de Judo, Oscar Cassinerio, acompañados por Ramiro Ruiz, titular de la Asociación de Judo de Chubut y Emiliano Sillero, a cargo de la Federación Chubutense de Judo.

También, estuvieron el director deportivo; maestro Eduardo Fernández, Alejandra Ibrahim, de Chubut Deportes, y presidentes de distintas delegaciones de judo, que serán los protagonistas del Patagónico.

Entre las federaciones que competirán están la Federación Bonaerense, Federación de Rio Negro, Federación Metropolitana, Federación de Neuquén, la Federación Santiagueña, Federación de Tierra del Fuego, Federación Mendocina, Federación de Santa Cruz, Federación Sanjuanina, Federación de Santa Fe, Federación de San Juan, y la Asociación de Judo de Chubut.

Durante el acto hubo un sentido reconocimiento por su trayectoria educativa al instructor y referente de la disciplina en Comodoro; Carlos Vázquez.

Ramiro Ruiz, presidente de la Asociación de Judo de Chubut, les brindó la bienvenida a los judocas, árbitros, autoridades de la Confederación Argentina y representantes de la cartera deportiva de Comodoro. “Quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho la Asociación; con los profes, los alumnos, los directivos que colaboraron para poder traer este Abierto Patagónico. También, a las federaciones que han venido y han realizado un esfuerzo bárbaro. A Chubut Deportes y Comodoro Deportes que siempre están dando una mano en el judo”.

Oscar Cassinerio, presidente de la Confederación Argentina de Judo, reconoció el trabajo en conjunto entre las autoridades provinciales y municipales, junto con la labor de la Asociación de Judo de Chubut, y la Federación Chubutense de Judo y las familias.

“Es la primera vez que se hace un (torneo) puntuable en el sur. El desafío del sur con este Abierto Patagónico se otorgó el grado de puntuable. El paro ha perjudicado, porque muchos atletas que viajaban ya no podían venir. A raíz de esto, como en el Sur se dio el puntapié inicial de qué este torneo sea puntuable para el campeonato, que son los que permiten acceder al ranking nacional, nosotros vamos a ampliar desde la Confederación los dos campeonatos nacionales más, por lo menos 1, 2, 3, 4 que sean eventos puntuales para auspiciar este tipo de eventos en el interior del país” expresó.

Hernán Martínez, por su lado aseguró que se trata de un evento histórico para Comodoro Rivadavia.

“Y para el judo, que es una actividad que tiene mucha historia, referentes como Oritia González y así como ella, atrás, hay muchos que también tienen esa posibilidad en esta ciudad de ser parte de esta disciplina. A nosotros nos pone muy orgullosos por los deportistas, por los entrenadores, como por ejemplo Carlitos Vázquez, que sacó grandes deportistas. Eso tiene el judo; dirigentes hoy, con una renovación en la asociación, chicos jóvenes que tomaron el desafío de hacer un papel que es importante que es trabajar para el otro y por el otro”, señaló Martínez.

Por otro lado, agradeció la presencia de la Confederación Argentina “por estar en el Sur, en donde un municipio como Comodoro y una provincia como Chubut, con docentes que trabajan para el deporte deciden hace tiempo apostar a la actividad deportiva, pero ponerla por delante, hacerlo federal con acciones y quienes estamos en un rol que es público y político también hacerlo con acciones. Que sepan que esta ciudad respira deporte” describió.

Por último, Emiliano Sillero, a cargo de la Federación Chubutense de Judo, sostuvo que “queremos plasmar que el Sur está presente con un trabajo de excelencia y gestión deportiva podemos favorecer el federalismo que la Confederación viene proponiendo hace un tiempo. Este evento lo venimos trabajando hace un tiempo y logramos traerlo después de mucho tiempo y la historia moderna, por primera vez a la Patagonia a Comodoro y que los atletas puedan acceder al ranking argentino”.

WhatsApp Image 2026-02-21 at 8.41.14 PM(1) Foto: Prensa Comodoro Deportes.