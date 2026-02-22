El Patagonico
Triunfo de Diego Azar en la apertura de las TC Pick Up

El piloto de Del Viso, con una Fiat Toro, ganó la primera fecha que se corrió en La Plata. Marco Dianda (Ford Ranger) y Hernán Palazzo (Toyota Hilux) completaron el podio.

Diego Azar le otorgó, a Fiat y a su trayectoria, la primera victoria en TC Pick Up. A bordo de la Toro, que atiende su propia estructura, ganó la carrera apertura del torneo que se llevó a cabo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Segundo terminó el debutante Marco Dianda y tercero Hernán Palazzo.

En la largada, Juan Jose Ebarlín (Toyota Hilux - EZE-B Team), que salía adelante, le aguantó la posición a Azar y lideró la carrera hasta la vuelta 4, cuando una falta de potencia lo obligó a abandonar.

Desde ese momento Azar tomó su lugar y Mariano Werner (Fotón Tunland G7 - Fadel Memo Corse) lo escoltaba. En el quinto giró el de Paraná hizo un trompo y Dianda (Gurí Martínez Competición) tomó el segundo lugar, informó la ACTC.

Desde la vuelta 6 en adelante no hubo cambios en la punta, aunque Azar debió defenderse de Dianda, que intentó varias veces tomar la punta, sin éxito. En la vuelta 11, Gastón Iansa abandonó y dos giros más adelante Otto Fritzler (Ford Ranger - Maquin Parts) se despistó tras un roce con la Ranger de Joaquín Ochoa. A solo dos giros del final, Ian Reutemann perdió el control y abandonó.

Párrafo aparte para el campeón Agustín Canapino, que largó 15 con la Chevrolet S10 del Canning Motorsports y avanzó hasta la quinta posición, en ese tren que lideraba Azar y que terminaba en la sexta posición con Joaquín Ochoa.

Finalmente, Azar aguantó la presión de Dianda y compañía, y se quedó con la victoria. El segundo fue el pibe de 17 de Guatimozín en su debut y tercero Palazzo que completó el podio.

Por su parte, el piloto rawsense Lucas Valle, con Ford Ranger, finalizó en el undécimo lugar.

Con este resultado, Azar le dio a Fiat la primera victoria, en las TC Pick Up. La próxima fecha será el próximo 22 de marzo.

Panorama – 20 vueltas

1º Diego Azar (Fiat Toro) 31’01”681/1000

2º Marco Dianda (Ford Ranger) a 0’365/1000

3º Hernán Palazzo (Toyota Hilux) a 0’827/1000

4º Ignacio Faín (Ford Ranger) a 1’068/1000

5º Agustín Canapino (ChevroletS10) a 1’499/1000

6º Joaquín Ochoa (Ford Ranger) a 1’782/1000

7º Tomás Abdala (Ford Ranger) a 4’411/1000

8º Mariano Werner (Fotón) a 9’656/1000

9º Gastón Mazzacane (Fotón) a 22’274/1000

10º Diego De Carlo (VW Amarok) a 25’534/1000

11º Lucas Valle (Ford Ranger) a 25’991/1000

