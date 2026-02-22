El piloto de Del Viso, con una Fiat Toro, ganó la primera fecha que se corrió en La Plata. Marco Dianda (Ford Ranger) y Hernán Palazzo (Toyota Hilux) completaron el podio.

Triunfo de Diego Azar en la apertura de las TC Pick Up

Diego Azar le otorgó, a Fiat y a su trayectoria, la primera victoria en TC Pick Up. A bordo de la Toro, que atiende su propia estructura, ganó la carrera apertura del torneo que se llevó a cabo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Segundo terminó el debutante Marco Dianda y tercero Hernán Palazzo.

En la largada, Juan Jose Ebarlín (Toyota Hilux - EZE-B Team), que salía adelante, le aguantó la posición a Azar y lideró la carrera hasta la vuelta 4, cuando una falta de potencia lo obligó a abandonar.

Desde ese momento Azar tomó su lugar y Mariano Werner (Fotón Tunland G7 - Fadel Memo Corse) lo escoltaba. En el quinto giró el de Paraná hizo un trompo y Dianda (Gurí Martínez Competición) tomó el segundo lugar, informó la ACTC.

Desde la vuelta 6 en adelante no hubo cambios en la punta, aunque Azar debió defenderse de Dianda, que intentó varias veces tomar la punta, sin éxito. En la vuelta 11, Gastón Iansa abandonó y dos giros más adelante Otto Fritzler (Ford Ranger - Maquin Parts) se despistó tras un roce con la Ranger de Joaquín Ochoa. A solo dos giros del final, Ian Reutemann perdió el control y abandonó.

Párrafo aparte para el campeón Agustín Canapino, que largó 15 con la Chevrolet S10 del Canning Motorsports y avanzó hasta la quinta posición, en ese tren que lideraba Azar y que terminaba en la sexta posición con Joaquín Ochoa.

Finalmente, Azar aguantó la presión de Dianda y compañía, y se quedó con la victoria. El segundo fue el pibe de 17 de Guatimozín en su debut y tercero Palazzo que completó el podio.

Por su parte, el piloto rawsense Lucas Valle, con Ford Ranger, finalizó en el undécimo lugar.

Con este resultado, Azar le dio a Fiat la primera victoria, en las TC Pick Up. La próxima fecha será el próximo 22 de marzo.

……………..

Panorama – 20 vueltas

1º Diego Azar (Fiat Toro) 31’01”681/1000

2º Marco Dianda (Ford Ranger) a 0’365/1000

3º Hernán Palazzo (Toyota Hilux) a 0’827/1000

4º Ignacio Faín (Ford Ranger) a 1’068/1000

5º Agustín Canapino (ChevroletS10) a 1’499/1000

6º Joaquín Ochoa (Ford Ranger) a 1’782/1000

7º Tomás Abdala (Ford Ranger) a 4’411/1000

8º Mariano Werner (Fotón) a 9’656/1000

9º Gastón Mazzacane (Fotón) a 22’274/1000

10º Diego De Carlo (VW Amarok) a 25’534/1000

11º Lucas Valle (Ford Ranger) a 25’991/1000