Santiago Biagi se quedó con la victoria en las TC Pista Pick Up

Con una Toyota Hilux, conquistó este domingo el primer puesto en la final corrida en La Plata. Tomás Pellandino (Ford Ranger) y Nicanor Santilli Pazos (Fotón) fueron sus escoltas.

Con la Toyota Hilux que le atiende el equipo RUS MED Team, el piloto de Merlo, Santiago Biagi se quedó con el triunfo en la primera final del año de las TC Pista Pick Up, que se corrió este domingo en el circuito perimetral del autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata.

Biagi, que había largado en la primera fila, luego de haber ganado su serie, llegó en la primera posición al curvón y desde allí estableció diferencia vuelta tras vuelta para regular luego y cruzar la bandera a cuadros en el primer lugar, con poco más de diez segundos de diferencia con respecto al piloto Tomás Pellandino, que con su Ford Ranger, terminó segundo, informó la página de la ACTC.

Detrás y con una marcada diferencia, llegó, en el tercer lugar, Nicanor Santilli Pazos, encabezando el pelotón que pugnaba por el último escalón del podio, tripulando la nueva camioneta Fotón que debutó este fin de semana en la categoría. Cuarto terminó, Hernán Salas, con la Dodge RAM y quinto, Juan Pablo Alberti con Chevrolet S10, cinco marcas distintas en los cinco primeros lugares en la apertura del certamen 2026.

Un gran triunfo de Biagi que debutó en la categoría, justo cuando, las TC Pista Pick Up cambiaron su sistema clasificatorio y dejaron de lado sus cargas y aditamentos aerodinámicos que hicieron más difícil la conducción.

“Salió perfecto, solo perdimos la clasificación pero la camioneta era increíble, tenía ritmo y velocidad. En la largada tuve un pequeño retraso pero me recuperé para llegar bien al curvón. Le agradezco al equipo y a mis amigos que me alentaron a que esté presente en esta carrera. El motor de Giustozzi es muy bueno y no podía ser el mejor debut en la categoría”, afirmó Biaggi.

Este fin de semana, se puso en marcha el campeonato interno denominado Copa Master, para mayores de 45 años que completó su podio con el santacruceño Juan Antonio Sandín, en el primer lugar, segundo, Alejandro Inella y tercero, Marcelo Vergagni.

La próxima carrera será el 22 de marzo, en un escenario que todavía no ha sido confirmado.

………………..

Panorama – 18 vueltas

1º Santiago Biagi (Toyota Hllux) 28’03”202/1000

2º Tomás Pellandino (Ford Ranger) a 10’124/1000

3º Nicanor Santilli Pazos (Fotón) a 29’121/1000

4º Hernán Sala (Dodge) a 29’475/1000

5º Juan Pablo Guiffrey (Ford Ranger) a 29’685/1000

6º Juan Pablo Alberti (Chevrolet S10) a 29’941/1000

7º Nahuel Cordone (Ford Ranger) a 30’831/1000

8º Antonino Sganga (Toyota Hilux) a 31’195/1000

9º Manuel Borgert (Ford Ranger) a 42’245/1000

10º Gonzalo Aramburu (Toyota Hilux) a 42’723/1000