Sandín marcó la primera "pole" del año en las TC Pista Pick Up

El piloto de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, fue el más veloz este sábado en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Inaugurando el nuevo sistema clasificatorio en las TC Pista Pick Up, el piloto de Perito Moreno, Santa Cruz, Juan Antonio Sandín, con la Ford Ranger del equipo Jalaf Competición, se quedó con el mejor registro en la sesión clasificatoria, que por la primera fecha del año, se completò sobre el circuito perimetral del autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata.

Sandín, que pasó al tercer grupo clasificatorio, concretó un gran trabajo y con la Ford Ranger consiguió finalizar su vuelta sin sobresaltos marcando un tiempo de: 1.31.053/1000 y con este resultado, largará desde el mejor lugar en la primera serie que se pone en marcha este domingo a las 10.10 hs. para recorrer 5 vueltas al trazado platense, informó la ACTC.

Segundo, quedó Santiago Biagi, con la Toyota Hilux del RUS MED Team, tercero, Tomas Pellandino, Ford Ranger, cuarto, Nicanor Santilli Pazos Foton y quinto, Manuel Borgert, Ford Ranger.

Con este resultado, Juan Antonio Sandín, compartirá este domingo la primera fila de la serie inicial junto a Tomás Pellandino, una Toyota Hilux y una Ford Ranger, en tanto que, Santiago Biagi y Nicanor Santilli Pazos, una Toyota y una Foton, largarán desde la primera fila de la segunda batería, todo por la primera fecha del certamen 2026 de la categoría.