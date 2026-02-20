Santiago Biagi dominó el segundo ensayo de las TC Pista Pick Up

Fue este viernes en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, escenario de la primera fecha de la temporada que se correrá este fin de semana.

Con la Pick Up Toyota Hilux, que le atiende el equipo RUS MED Team, el piloto Santiago Biagi, se quedó con el mejor tiempo de vuelta en la segunda y última tanda de entrenamientos libres que se desarrollò este viernes por la tarde en el autódromo Roberto Mouras, por la primera fecha del certamen 2026 de la categoría.

Biagi, fue el piloto que más giró en la tanda de 30 minutos y hacia el final de la misma marcò un tiempo de: 1.30.762/1000 que resultò el mejor registro de la jornada.

Segundo quedó Juan Antonio Sandín, con la Ford Ranger, a 340/1000 del piloto de Merlo, tercero, Antonino Sganga, con Ford Ranger, que había dominado la primera sesión, a 755/1000, cuarto, el debutante, Tomás Di Salvia, Toyota HIlux, a 1.027/1000 y quinto, Nahuel Cordone, con la Ford Ranger, del Impiombato Racing, a 1.281/1000, informó la página de la ACTC.

La actividad de las TC Pista Pick Up ha concluido y este sábado, a partir de las 8:30, se completarà un nuevo entrenamiento dividido en dos grupos con los 23 inscriptos para esta primera fecha del año, de la cual tomará parte el comodorense Thomás Micheloud, quien fue protagonista en la pasada temporada.