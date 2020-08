Querellantes rechazaron pedido de nulidad de la indagatoria a Mazzeo

Dos de los querellantes que representan a familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, Valeria Carreras y Luis Tagliapietra, con diferentes alegatos, rechazaron el pedido de nulidad de la declaración indagatoria a la que fuera sometido el contralmirante (RE) Luis López Mazzeo ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.

El pedido de impugnación fue presentado por los abogados Ricardo Saint Jean y María Laura Olea, defensores del ex jefe de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, uno los seis marinos de alto rango que fueron procesados por Yáñez.

La magistrada les imputó el delito de ”estrago culposo” además de trabarles embargos monetarios a modo de endilgarles alguna responsabilidad en la tragedia que enlutó al país el 15 de noviembre de 2017, en tanto desligó de culpas al ex presidente Mauricio Macri , a su ministro de Defensa, Oscar Aguad y al ex jefe de la armada, Marcelo Srur.

ARGUMENTO DE LA DEFENSA

A través de sus defensores, Mazzeo argumentó que la jueza Yáñez no le había explicado que hizo mal para procesarlo y entendía que no hay certezas probadas de los motivos del naufragio del submarino. Por ello consideraba que no había elementos legales para que lo acusara de delito alguno.

Incluso, en un pasaje su exposición en audiencia, se le escuchó decir al abogado Saint Jean que cuando en la vida cotidiana se produce un accidente automovilístico se convoca a peritos en accidentología vial para conocer las causales pero, paradójicamente “en el desastre más importante de la marina argentina después de Malvinas, ni siquiera hay armada una pericia”.

Sostuvo además que sí está constatado que hubo un cortocircuito y un principio de incendio en la nave pero que esa no fue la causa del naufragio porque desde el submarino se reportó que ese incidente había quedado superado.

POSTURA DE QUERELLANTES

Valeria Carreras, cuya postura fue apoyada por Lorena Arias (querella unificada), citó jurisprudencia sobre la sentencia un caso similar ocurrido en otro sitio del mundo, en el cual se dio por válida la imputación y la indagatoria.

Resaltó además que López Mazzeo fue el que firmó la orden de operaciones 4/2017 de la Armada autorizando al comandante del submarino a sumergirse a más de 100 metros de profundidad a sabiendas que la nave no estaba en condiciones de superar ese nivel y de realizar una navegación muy extensa.

Luego, para reflejar las consecuencias de esas directivas, mostró una lata para representar la estructura del submarino. La fue apretando con una de sus manos a modo de poner en evidencia como fue colapsando a medida que descendía sin control en las profundidades, reafirmando de esta manera que las directivas de López Mazzeo llevaron a la muerte a toda la tripulación.

Por su parte, Luis Tagliapietra sostuvo que más allá de no estar de acuerdo con la calificación de “estrago culposo” que dictaminó la jueza Yáñez, la indagatoria de López Mazzeo no era un acto que pueda considerarse nulo porque tenía un encuadre jurídico en base a las pruebas colectadas y consecuentemente era válido.

Ahora habrá que esperar varios días hábiles para que la Cámara Federal se expida al respecto, pero, por separado, Tagliapietra también espera que en esa instancia judicial también se resuelva otros planteos de nulidad que el presentó en marzo de este año.

Uno de ellos se refiere a los fundamentos que esgrimió la jueza Yáñez en su fallo para exculpar de responsabilidades a Mauricio Macri, a Oscar Aguad y a Marcelo Srur.