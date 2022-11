"¿Quién controla los aviones que llegan y salen de Chacras del Faro?"

Chacras del Faro no para de recibir críticas. El emprendimiento privado de Kilómetro 8 fue epicentro de cuestionamientos en la última semana debido a la detención en el sector de tres estudiantes cuando realizaban un trabajo para la cátedra Comunicación Audiovisual de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

El Concejo Deliberante se hizo eco de lo que ocurrió el miércoles por la noche y que despertó la indignación de la ciudadanía comodorense. La edil del Frente de Todos, Viviana Navarro, le pidió disculpas a los jóvenes y a sus familias por el duro momento que les tocó atravesar, pese a que solo estaban cumpliendo con una tarea para sus estudios.

En este sentido, la concejal planteó que si Reinaldo Van Domselaar va a llamar a la policía para detener a todos los que están dentro de lo que sería su propiedad, la ciudad corre el riesgo de quedarse sin celdas.

Asimismo, Navarro recordó los múltiples pedidos que se hicieron desde el Concejo Deliberante y cuestionó la falta de respuestas por parte del Ministerio de Hidrocarburos de Chubut sobre el dominio de las tierras.

Tal como informó El Patagónico, Van Domselaar exigió que la Universidad le pida disculpas por todo lo que pasó con los estudiantes. La edil recogió el guante y sostuvo que quién tiene que pedir disculpas es el propietario de Chacras del Faro. “Yo estoy esperando que él le pida disculpas a toda la comunidad porque sigue llevando adelante una urbanización que no tiene ningún papel en regla”, subrayó.

Navarro dimensionó que la ciudadanía está preocupada por el avance de construcciones frente a las playas y pidió explicaciones. “Yo no lo conozco (a Van Domselaar), no tengo ganas ni me interesa, pero le tiene que dar explicaciones a la gente. Las explicaciones no son para mí. Las explicaciones son para la gente que le alambraron una playa y que no pueden entrar a pulpear, que no pueden caminar y que no pueden ir a pescar”, cuestionó.

El expediente de Chacras del Faro es uno de los puntos más controversiales. Según la concejal, el emprendimiento privado carece de mensura y de estudio de impacto ambiental aprobado. También señaló que el estudio de certificado de factibilidad urbanística, que le pidió la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) para autorizar la pista de aterrizaje, está vencido. “Los vecinos me preguntaban ¿por qué hay aviones que aterrizan en ese lugar? ¿Quién controla quién llega o quién se va? ¿O quién controla lo que está pasando ahí?”, interpeló.

Además, manifestó que la Armada Argentina le comunicó al Concejo Deliberante que le pidieron estrictamente a Van Domselaar que no edifique y que no alumbre en la zona del faro, pero decidió avanzar de todas maneras. “Todo lo que hace está fuera de la ley”, insistió.

PROTECCION

Navarro puso el ojo sobre #la protección# que tiene Chacras del Faro y les pidió a las autoridades que tomen cartas en el asunto. “No decimos nada y dejamos que él haga lo que quiera. Encima tiene el tupé de decir por la prensa que a él le tienen que pedir disculpas. Es una vergüenza. También dijo que los concejales le daban vergüenza. A mí me da vergüenza él y no lo conozco”, ponderó.

“Tenemos que tener conciencia que no está respetando ni siquiera la ordenanza de la Defensa Costera ¿No se dan cuenta que la gente no quiere perder esa playa? Lo mismo pasa con la Bajada de los Palitos ¿por qué no construyen del otro costado de la ruta? Las playas no son del que más que tiene, son de todos los comodorenses y se tienen que respetar. Tienen que respetar las ordenanzas. No importa cómo se llama y no importa los amigos poderosos que tenga”, apuntó.

En este marco, la edil sostuvo que solicitó que un inspector la acompañe a hacer un relevamiento en la zona, pero le negaron esa posibilidad. “Me dijeron que no había inspectores ¡Qué raro!”, aseveró.

“Él sabe que lo que está haciendo está mal. Y le vuelvo a pedir al Ministerio de Hidrocarburos que actué. Lo que está pasando ahí está mal y quien tenga que ponerle el cascabel al gato del Ejecutivo que lo haga”, afirmó.