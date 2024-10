Quién es Bianca Moroni Silva, la periodista que acertó el 6 a 0 de la Selección Argentina

La Selección Argentina goleó frente a Bolivia por seis goles, lo cual volvió locos a todos los fanáticos del fútbol. Sin embargo, otro detalle que voló la cabeza de los fanáticos fue un video que se viralizó de una periodista que acertó el resultado final del encuentro.

Se trata de Bianca Moroni Silva, quien está al frente un ciclo televisivo de Fox Sports, canal por donde había hecho esta premonición. Allí, había asegurado: "En un momento van a empezar a gritar 'es un escándalo, suspéndanlo' porque la Selección Argentina va a dar un show espectacular. Va a ganar 6 a 0 con un hat-trick de Lionel Andrés Messi, uno de Lautaro (Martínez), uno de Julián (Álvarez) y otro de Rodri De Paul".

Finalmente, todo lo dicho en la previa del partido se cumplió, a excepción del gol de la expareja de Tini Stoessel ya que en su lugar, lo hizo el joven Thiago Almada.

Quién es Bianca Moroni Silva

La joven conduce el programa deportivo y, además, está al frente del canal de streaming Azz. En su pasado, trabajó para C5N y cubrió a Boca Juniors en algunos partidos, club del cual es hincha.

En su cuenta de Instagram cuenta con más de 145 mil seguidores donde muestra sus looks diarios para lucirlos, finalmente, en la pantalla de Fox Sports.

Si bien no comparte demasiado sobre su vida personal, le dedicó un sentido posteo a su hija en el año 2017 que dice: “Sos la mujer de mi vida, no imaginé que podía llegar a sentir tanto amor por alguien y por vos siento eso y más. Doy todo por vos y creo que de eso no hay dudas”.

Y concluía: “Voy a pelear hasta el infinito para hacerte feliz siempre. Te amo con mi corazón entero. Feliz cumpleaños amor mío, un cumple distinto porque entendes todo y te expresas como una mujer de 30. Vos, el resto es gilada”.