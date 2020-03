Quiroga atribuye lo del bono a la interna en ATE

“Nunca salí a explicar eso porque en realidad no había nada que explicar; no hubo ni una propuesta del gremio y tampoco fue una propuesta formal por parte de las autoridades del Gobierno Provincial”, aclaró.

Y amplió: “en esas reuniones se habla mucho y después en el acta se resalta lo más sustancial, eran bonos de cancelación de deuda que el Gobierno sugirió, como una cuestión hipotética, de muy difícil implementación”.

Quiroga indicó que “trascendió enormemente, los vivos de siempre aprovecharon para seguir haciendo interna en nuestro sindicato, también trascendió a nivel nacional porque también están las internas del gobierno. Lo vendieron como una cuasi moneda, es una política berreta, hubo mucha mala intención en algunos casos”.

Además, Quiroga contó que le consultó al ministro de Salud, Fabián Puratich, sobre el coronavirus y afirmó que le contestó que “es más grave lo del hantavirus que el coronavirus; eso habla de una suerte de relajamiento con respecto a este tema”.

“Habla también de las tasas de mortalidad en un caso y en el otro, desconociendo lo que es un problema mundial. Un país como el nuestro no está preparado para afrontar eso; tenemos un Ministerio de Salud que está más preocupado por cuestiones mínimas. Uno no ve muy atentos a las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia. Tal vez estén haciendo bien las cosas pero no ponen en conocimiento a la población”, cerró el secretario de ATE.