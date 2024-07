"Quiroga no podría sostener alquileres de hijos y hacer viajes al exterior"

Claudia Barrionuevo, dirigente de la agrupación interna Verde y Negra de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), pasó por Comodoro Rivadavia cuestionando duramente a Guillermo Quiroga, lamentando la decisión de numerosos trabajadores de desafiliarse del gremio.

“Hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía, el proceso está arrancando y estamos hablando con compañeros que quieren saber qué fue lo que ocurrió con el patrimonio del sindicato”, señaló.

Se refirió a la gestión entre 2019 y 2023 donde ocupaba el cargo de secretaria de Finanzas. “Renuncié ante la falta de rendiciones, balances y comprobantes. Y también por diferencias políticas. Al presentarme en el banco para desafectar mi firma de las cuentas de ATE, me dijeron que no era posible porque el gremio decide quién firma y quién no. Pusieron a mi disposición los movimientos de cuenta, donde tomé conocimiento de lo que realmente pasaba”, explicó Barrionuevo, quien denunció que grandes montos de dinero se transfirieran a las cuentas personales de Quiroga como de integrantes de su familia.

UN NIVEL DE VIDA LLAMATIVO

“Muchos dijeron que tenía que ver con algo de campaña pero ya tenemos pruebas; la denuncia prosperó y se está dando apertura de esta causa judicial este martes”, afirmó la sindicalista.

Además, Barrionuevo lamentó amenazas y que empleados dejaran de cobrar sus sueldos “de un día para otro”; sin categoría y sin ascensos. “En Esquel amenazaron con cesantías, amparado por el sindicato provincial y desde el Ministerio a través de una persona que el gremio designó. Esto se repite en Puerto Madryn y en Trelew”.

Barrionuevo pidió que se rindan cuentas y que el patrimonio gremial se utilice en beneficio de los afiliados. “Quiroga lleva un nivel de vida distinta a cualquier estatal. Un trabajador no podría sostener tres o cuatro alquileres de hijos que estudian afuera; hacer viajes al exterior todo el tiempo y vestir camisas importadas”, detalló.

Planteó que la organización gremial defienda a los trabajadores y resguarde el patrimonio de la institución sin estar “de los dos lados del mostrador”.

Fuente: Jornada