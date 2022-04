Eduardo Toto Salvio continúa en el centro de la polémica tras verse involucrado en un violento episodio que tuvo a su ex pareja Magalí Aravena como damnificada. Luego de que el jugador reapareciera públicamente ayer en La Bombonera en el partido que Boca empató contra Lanús, hoy se reveló el chat que tuvieron tras la fuerte pelea.

"Quisiste matar a la mamá de tus hijos. Por una mina. Yo solo quería hablar", habría dicho Magalí. A lo que Salvio le respondió: "No digas eso, Ma. Sabés que eso es imposible. Nunca en la vida pasaría eso. Cómo me voy a cagar la vida así. Por favor te lo pido".

El chat fue revelado por Carlos Monti en el programa "Nosotros a la mañana". A lo que el Pollo Álvarez acotó: "Cuatro y catorce de la madrugada dice ahí. Es en caliente el chat", precisó. Tras una breve introducción del tema, el panelista del programa se puso a leer los mensajes que el futbolista de Boca y la modelo portuguesa cruzaron tras el violento episodio.

"Y vos avanzaste, por eso me subí al capó. Salté porque me pasabas por arriba. Estás ciego. No te acordás de quién soy. Queda asentado acá. No voy a ir a lo penal todavía. Un movimiento en falso que hagas y retomo absolutamente todo", agregó la modelo, lanzando una fuerte advertencia contra el futbolista de Boca.