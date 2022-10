Racing ganó en Santa Fe y vuelve a ponerse a uno del puntero Boca

Racing Club de Avellaneda derrotó este viernes como visitante por 2-0 a Colón de Santa Fe y con ese resultado quedó a uno del líder Boca Juniors, luego de jugarse un partido de la 25ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles de la Academia los marcaron el colombiano Johan Carbonero y Enzo Copetti, ambos en el segundo tiempo del partido que tuvo el arbitraje de Germán Delfino.

Nervioso se lo vio a Fernando Gago desde que empezó el encuentro. Y es que sus dirigidos tenían el control de la pelota y contaron con las chances para abrir el marcador, pero la eficacia fue la gran ausente del primer tiempo.

Por su parte, poco pudo hacer el Sabalero con un Ramón Abila al que pocos balones le llegaron y Luis Miguel Rodríguez luchó demasiado para ser el eje del equipo dueño de casa, que estuvo tranquilo a pesar de las débiles llegadas del equipo bonaerense.

Ya en el complemento, el dominio del conjunto visitante fue todavía más marcado y la oportunidad más clara estuvo en los pies de Johan Carbonero, quien se sacó un buen derechazo a colocar y la pelota se fue cerca del segundo palo.

Sin embargo, a pesar de los intentos, la Academia se fue quedando un poco y el dinamismo con el que había empezado la segunda mitad del partido desapareció casi por completo con chances esporádicas de un lado y otro.

En este período fue que la visita se por por delante con un gran pase entre líneas de Gonzalo Piovi hacia Carbonero, quien controló para la posterior conducción del balón hasta el área rival y concretar la jugada con una leve pegada de zurda ante la salida del arquero sabalero.

El envión anímico ya estaba del lado de los de Avellaneda, quienes inmediatamente aumentaron la ventaja mediante Enzo Copetti y una buena colocación que lo dejó abajo del arco en un tiro de esquina para empujar la pelota al fondo de la red.

Racing quedó ahora, con un partido más, a un punto del líder Boca Juniors (debe su partido suspendido frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata) y tendrá un cierre de la Liga Profesional con sus partidos frente a Lanús y River Plate.

Síntesis

Colón 0 / Racing 2

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Leonel Picco y Santiago Pierotti; Cristian Bernardi; Luis Rodríguez, Ramón Abila. DT: Marcelo Saralegui.

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi y Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Emiliano Vecchio; Matías Rojas, Enzo Copetti, Johan Carbonero. DT: Fernando Gago.

Goles ST: 20’ Johan Carbonero (R), 22’ Enzo Copetti (R).

Cambio PT: 36’ Carlos Alcaraz x Vecchio (R).

Cambios ST: 13’ Juan Pablo Alvarez x Pierotti (C) y Juan Sánchez Miño x Picco (C), 19’ Mauro Formica x Rodríguez (C), 24’ Jonathan Gómez x Carbonero (R), 24’ Gabriel Hauche x Rojas (R), Stefano Moreira x Perlaza (C) y Facundo Taborda x Bernardi (C), 36’ Nicolás Oroz x Miranda (R) y Fcundo Mura x Pillud (R).

Amonestados: Picco, Abila, Garcés (C). Piovi (R).

Incidencias: No se registraron.

Arbitro: Germán Delfino.

Estadio: Brigadier Estanislao López.