Rada Tilly celebró el Día del Bombero Voluntario

En el acto por el Día Nacional del Bombero Voluntario participó un gran número de ciudadanos; el intendente, Luis Juncos; la presidenta del Concejo Deliberante, Mariel Peralta; el comisario Bruno Germillac; el jefe de cuerpo activo, Agustín Viegas Bordeira; autoridades provinciales y municipales, integrantes del cuartel y sus familias.

Viegas Bordeira ponderó la vocación de servicio del cuerpo de bomberos radatilenses y destacó la importancia de las familias que brindan apoyo y acompañamiento. Además, describió los avances del Centro de Formación y Capacitación que están construyendo con mucho sacrificio, y que ya está siendo celebrado por entidades a nivel nacional.

“Mi agradecimiento como representante de la comunidad por estar siempre, por las pequeñas acciones solidarias de todos los días, y por las grandes acciones en los momentos más difíciles que tiene la ciudad, cuando hay alguna emergencia accidente, o aquellos momentos tristes que sufrimos con la inundación en Rada Tilly. Nunca me voy a olvidar del trabajo y las horas que le han puesto cada uno de los bomberos voluntarios”, recordó Juncos, valorando el compromiso con la comunidad de la institución.

Juncos felicitó al cuerpo de bomberos por el nuevo desafío de la construcción del centro de entrenamiento y de capacitación, que se convertirá en un lugar de referencia en la Patagonia.

Hacia el final, el intendente de la localidad recordó a quienes dejaron el cuerpo activo y a los fallecidos. “Valoro su labor como intendente, por supuesto, pero como ciudadano aún más. Esta es mi última presencia como intendente ante este festejo del Día de los Bomberos, pero no va a ser la última vez que me van a encontrar en este lugar. Me alegro de poder compartir este momento”, expresó antes de los toques de sirena.

Este sábado de 15 a 17:30 permanecerá abierta la comunidad la muestra por el Día del Bombero en el cuartel, ubicado en Comodoro Ramírez 260. La muestra permite conocer los camiones y herramientas de trabajo.