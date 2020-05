Rada Tilly habilitará salidas recreativas

Esta semana se habilitarían las salidas recreativas en Rada Tilly. Tras los anuncios que realizó el presidente Alberto Fernández el viernes, declarando que la Argentina -menos el AMBA- ingresaban en la fase 4, el municipio que conduce Luis Juncos elaboró un protocolo para habilitar las salidas recreativas en la ciudad. El mismo iba más allá de los 500 metros habilitados por el decreto nacional. Se indicaron sectores más amplios, pero todavía no está aprobado.

El ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich, estuvo este sábado en Rada Tilly y mantuvo un encuentro con el intendente Juncos, quien le dijo que la localidad avanzaría con las salidas recreativas y le presentó un protocolo elaborado por las áreas Deportes y Turismo de la localidad.

El intendente radatillense le señaló a Mil Patagonias que "el desarrollo que hicimos contempla salidas más amplias que los 500 metros que dispuso el decreto nacional dado a conocer hace 10 días. Asignamos una serie de lugares para que se avance con las salidas recreativas y alguna práctica deportiva. Nuestra localidad cuenta con esos espacios".

Los protocolos se evaluarán en los próximos días buscando consensuar las salidas recreativas. "La decisión está tomada", dijo Juncos. "Falta ver qué se resuelve con provincia".

EL TRANSPORTE

"Nación mantiene la restricción con respecto al transporte interjurisdiccional", resaltó Juncos al referirse a ese tema en particular, añadiendo que tratarán de resolverlo con Provincia "para lograr que la empresa pueda circular".

Juncos explicó que la situación de la empresa Expreso Rada Tilly es "crítica" porque "tiene serias complicaciones para poder funcionar y al no trabajar no recauda”, resaltando que “Provincia no está cumpliendo con los subsidios comprometidos en su momento, lo que complica el pago de salarios en tiempo y forma".

Si la autorizan a volver a trabajar, Juncos explicó que "no será una solución. Tendrá que circular con menos personas por unidad y agregar coches en los horarios pico para poder cumplir con los protocolos".

"Los dueños nos manifestaron que es un situación muy difícil, y estamos viendo cómo podemos ayudar. La empresa tiene más de 50 años prestando el servicio entre Rada Tilly y Comodoro. No digo con un subsidio, porque no podríamos enfrentarlo todos los meses, pero estamos delineando una ayuda posible", concluyó Juncos.