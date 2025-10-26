Real Madrid fue el dueño del clásico español

El “Merengue”, que tuvo a Mastantuono en el banco, se impuso 2-1 ante Barcelona con goles de Mbappé y Bellingham. López Marín había empatado de manera transitoria para el “Culé”.

Real Madrid, que tuvo al argentino Franco Mastantuono en el banco de sustitutos, se quedó este domingo con una nueva edición del clásico del fútbol español al imponerse como local por 2-1 ante el Barcelona en el marco de la 10ª fecha de La Liga.

El partido, que se jugó en el estadio Santiago Bernabéu, tuvo el arbitraje de César Soto Grado. Los goles del equipo de Xavi Alonso, que festejó su primer clásico como DT, fueron del francés Kylian Mbappé -a quien le contuvieron un penal- y el inglés Jude Bellingham. Fermín López Marín había marcado, de manera transitoria, el empate para el “Barça”.

A pesar de la derrota, el arquero polaco Wojciech Szczsny fue la gran figura del Barcelona con nueve atajadas, evitando un marcador más abultado. El cuadro madrileño mostró solidez y eficacia en los momentos clave, mientras que los de Hansi Flick no lograron afianzarse en el terreno de juego ni individual ni colectivamente, y por si fuera poco, Pedri fue expulsado por doble amarilla en los minutos finales.

El clásico tuvo de todo, pero el final nunca contenta a todos. En este caso se fueron alegres los locales, que ven así rota una racha de cuatro derrotas. Xabi Alonso iguala a Zidane con un estreno triunfal, puesto que sus antecesores más recientes debutaron perdiendo estos partidos ante el Barça.

A diferencia de lo que había sucedido en los últimos partidos entre sí, el dominio esta vez tanto en el resultado como en el juego fue del “Merengue”. E incluso el marcador quedó corto teniendo en cuenta que Mbappé vio cómo le anularon un gol por milímetros y luego Szczsny le contuvo un penal. Pese a esto, el francés fue una de las figuras.