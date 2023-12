Realizarán una charla de Salud Bucal en Laprida

Luego de recorrer más de dos mil kilómetros de la provincia para realizar la Campaña de Prevención de Cáncer Oral, la Dra. Astrid Muller desde el Equipo de Profesionales que forma parte del Servicio de Odontología del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, realizará una Jornada en el Centro de Atención Primaria de la Salud del Barrio Laprida, ubicado en Bogotá al 600. La actividad está compuesta de una charla y luego habrá consultas odontológicas preventivas.

“Vamos hablar del cáncer bucal, qué es, cuáles son los factores de riesgo se genera, los síntomas que tiene el paciente para concientizar a la comunidad sobre esta patología” describió la Dra. Muller. El objetivo de la actividad es promover el cuidado de la boca, lo que significa que las personas realicen controles anuales como lo hacen con otras especialidades para evitar que los casos estén avanzados al momento de consultar.

“Las personas tenemos que tomar como una acción de cuidado asistir al odontólogo una vez al año, no esperar al dolor de muelas para ver un especialista, porque muchos casos se pueden detectar antes que sea un cáncer” reveló la especialista. Asimismo dijo que la cultura del cuidado también debe integrar a la higiene bucal, que a veces las personas no la tienen presente en su vida cotidiana. “El lavado de dientes es un hábito saludable que si no comienza en la infancia tenemos que realizarlo, porque lo que no se higieniza en el futuro es una infección” comentó la odontóloga e invito a toda la comunidad a participar de la jornada.

SI TENES ESTOS SÍNTOMAS, ACERCATE

• Cambio de coloración en las mucosas (blanco o rojo)

• Vegetación (similar a una verruga)

• Ulceraciones y lesiones que sangran con facilidad y no cicatrizan en 15 días.

• Movilidad de los dientes sin causa aparente.

• Sensación de adormecimiento en alguna zona de la cavidad bucal.

• Crecimiento irregular de la mucosa o encía sobre alguna pieza dentaria.

• Aparición de un ganglio en el cuello, generalmente sin dolor.