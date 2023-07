Realizaron testeos para prevenir la hepatitis

Cada 28 de julio se conmemora el Día internacional de la Hepatitis, y la secretaria de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, junto y la clínica Altamira, cumplió con una nueva jornada de testeos gratuitos para concientizar e intensificar la prevención de la enfermedad.

La jornada contra la lucha contra la hepatitis se realizó de 10 a 15, en el edificio de la Secretaría de Salud en la calle Sarmiento 680, y en las sedes de Altamira, en Km 5 y La Loma. Hubo testeos de HB, HC, VHI, Sifilis, atención clínica, vacunación de HB y charlas informativas.

Al respecto, el secretario de Salud del Municipio, Carlos Catalá, explicó: “estamos trabajando en una articulación con Altamira, que ya hicimos antes en el Predio Ferial. En primer lugar, concientizar, hacer detección precoz, acercar el diagnóstico y el tratamiento a la gente”.

Destacó que con la enfermedad de la hepatitis B “ya hace mucho tiempo que estamos trabajando, es obligatorio en el carnet de conducir y sanitario”. En cambio, “la hepatitis C no tiene vacuna y es un diagnóstico para poblaciones mucho más específicas”, comparó.

El funcionario subrayó: “esta articulación que ha hecho la doctora Mármol, con un laboratorio que nos aporta los test, tiene más de un 94 por ciento de efectividad al tratamiento, o sea, que lo mejor que nos puede pasar, es saberlo”.

Catalá analizó que durante la enfermedad pueden existir co-infecciones y ejemplificó: “una persona con hepatitis C más tuberculosis, o hepatitis C más VIH, ya tiene que ser tratada por un infectólogo. Por eso, es importante cerrar el circuito para la persona que no solamente accede al tratamiento, si hay otra enfermedad agregada, que también lo tenga”.

El secretario municipal reflexionó que con estas jornadas de concientización “tenemos que conseguir que los profesionales piensen en esto, cuando hablamos de la prevención del cáncer de hígado tiene que ver mucho con el síndrome metabólico, con el sobrepeso y la diabetes; y nosotros transitamos por un montón de especialistas que cada uno mira lo suyo”.

Catalá concluyó: “me parece que la gente no puede entender algo que su propio profesional o médico de cabecera, no se lo explica, y entonces tenemos que trabajar bastante ahí”.

TESTEOS ESPONTÁNEOS

La gastroenteróloga del instituto Altamira y de la secretaria de Salud, Laura Andrea Mármol, ponderó la importancia “que la gente sepa y conozca de que se trata la hepatitis, cuidado y prevención. El eje de este trabajo en conjunto y en red, lo hacemos desde el año pasado”.

Por otro lado, apuntó que la charla sobre la enfermedad “específicamente fue para dar a conocer por qué es importante pensar en hepatitis virales, enfermedades contagiosas y prevenibles”.

En cuanto a los diagnósticos de hepatitis A, B y C, detalló: “se trata de llegar antes, sobre todo con la hepatitis C que no tiene síntomas. Ese es el testeo gratuito que se está haciendo ahora, porque podemos tener por años el virus y no saberlo. Entonces, la única forma es tomar una muestra de sangre, en este caso, va a ser de una función digital que no es dolorosa, y en diez minutos se tiene el resultado”.

La gastroenteróloga destacó: “la gente está yendo espontáneamente a testearse a las distintas sedes de la jornada sanitaria y estamos contentos de esta actividad”.