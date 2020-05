Realizó más de 30 denuncias por violencia de género y su ex la sigue hostigando

Una joven de Trelew decidió difundir su caso después de que su expareja se quitara la tobillera electrónica, único dispositivo que servía para que él dejara de acercarse de su casa. Apuñaló a su perro, le dejó la cabeza de un gato muerto en la puerta de su casa, amenazó a su familia y apedreó su vivienda. Pide ayuda, "temo por mi vida porque él está en mi barrio, puedo salir y me puede apuñalar no quiero que mi hijo se quede sin madre".

“L” tiene 19 años, es victima de violencia de género desde que quedó embarazada, el padre de su hijo la hostiga desde entonces, logró separarse y en todo ese tiempo él insistió para que vuelvan a estar juntos. En diálogo con Radio Cadena 3 “L” enumeró las agresiones que sufrió en los últimos meses que motivaron unas 30 denuncias.

Me amenazó a mí y a mí familia, llegó a dejarme la cabeza de un gato en la puerta de mi casa, apuñaló a mi perro caniche y dijo que “no iba a parar hasta que estemos todos muertos”. “L” no pudo evitar las lágrimas al describir su peor miedo: “temo por mi vida porque él está en mi barrio, puedo salir y me puede apuñalar no quiero que mi hijo se quede sin madre”.

El caso está en el Juzgado de Familia a cargo de la jueza Gladys Susana Rodríguez, quien dispuso una tobillera electrónica para que se haga efectiva la medida de prohibición de acercamiento. Sin embargo, él se quitó el dispositivo y apareció nuevamente en la casa de “L”, ella asegura que la policía siempre llega tarde cuando él se retira.