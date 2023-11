Reclaman salarios impagos y denuncian amenazas

“Cobramos 180 mil pesos por mes, sin francos y trabajando también los feriados, y encima no nos pagan”. Así se expresó este jueves a la mañana un grupo de trabajadoras de la cooperativa Noble Igualdad, cuyos responsables son Pablo Salinas y Elizabeth Ferreyra.

En las puertas del Hospital Regional –donde se desempeñan en tareas de limpieza-, las mujeres visibilizaron su situación. “Vinimos a reclamar porque lo quisimos hablar y nos tienen a las vueltas hace semanas. Reclamamos el sueldo del mes anterior y ahora este”, dijo Daniela Barrientos, vocera del grupo.

Señaló la misma que dicha cooperativa también presta servicios en los hospitales de Rada Tilly y Sarmiento. Además, denunció algo más delicado. “Nos amenazan. A mí me fueron a amenazar a mi casa. Ellos viven a dos cuadras de mi casa y yo quiero dejar asentado que si me pasa algo los responsables son ellos. Saben que yo vivo solas, como casi todas acá, que somos madres solteras y sostén de hogar. Ellos tTienen un comedor en el barrio Jorge Newbery donde hay un slogan: ‘el hambre no espera’. Pero no pagan; no les importa nada”.

En declaraciones a AZM TV, las mujeres dijeron que algunas son monotributistas y otras son parte del monotributo social. Además, contaron cuánto perciben por mes. “Tenes que trabajar todo el mes para un sueldo de 180 mil pesos que no alcanza para nada, pero hay que hacerlo. Ya no nos pagan los feriados ni el franco que teníamos que en realidad no era franco porque tenías que estar de guardia esperando que te llamaran a cualquier hora para venir a trabajar… y no era que te preguntaban si podías venir; no. Te decían ‘vení’”, concluyó Barrientos.

Foto: ABC Diario