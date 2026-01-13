Reconocida firma de artículos limpieza despide a decenas de trabajadores

Son casi 30 empleados de Lustramax. Según el delegado sindical de la empresa, también adeudan salarios.

La empresa de artículos descartables, de limpieza e higiene Lustramax despidió a decenas de trabajadores de su planta ubicada en Tortuguitas. Además, adeuda salarios. Este martes, los empleados hicieron una protesta que incluyó un corte en la Panamericana.

Leandro Gómez, delegado sindical de la empresa, aseguró por Radio 750 que el objetivo de la protesta de este martes es “tratar de llegar al diálogo y encontrar una salida” a los reclamos vigentes al menos desde septiembre.

“Hay compañeros que son del turno tarde, familias nuestras y compañeros de otros lugares. La idea es que alguien de algún organismo se acerque y llame a una reunión para poder destrabar la situación”, dijo respecto de la protesta.

Lustramax es una firma dedicada a la distribución mayorista de artículos descartables para papeleras, higiene institucional y catering. Los despidos, un total de 29 según los delegados, incluyen tanto a personal efectivo y a quienes se encuentran aún en el período de prueba.

Además, los trabajadores denunciaron que la empresa aprovecha el avance de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei para recortar derechos básicos y exigieron el pago de un bono de fin de año y que la firma se ponga al día con los aportes correspondientes a la obra social.

“Nos vemos obligados. No entendemos si tenemos que ir a las máximas consecuencias para tener algo positivo”, dijo Gómez.

“Ellos argumentan una crisis por una pelea entre los socios. Pero las ventas no cayeron. Ellos tienen esa justificación para decir que despedían. Los despidos no sabemos tampoco si los van a pagar”, dijo Gómez.

Y añadió: “Los últimos tres años de balances les dio positivo. Por eso no entendemos la respuesta con los despidos. Entendemos que es por los reclamos que llevamos adelante”.