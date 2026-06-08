Red Group ganó la 6ª Copa Día de la Bandera de taekwondo

Se quedó con la Copa, al ser la escuela con mayor cantidad de participantes, en una competencia que contó con academias de toda la región, en el Gimnasio municipal Nº 1.

La escuela de Juan Millatureo (VI Dan) se llevó la Copa Día de la Bandera de taekwondo en su sexta edición, evento organizado por el Grupo Patagonia del maestro Orlando Velásquez (VII Dan), con el apoyo del Ente Comodoro Deportes y la presencia de diversas escuelas de la región.

Se hicieron presentes en el Gimnasio municipal Nº1 academias ITF de localidades como Trelew, Pico Truncado, Puerto Madryn, Esquel, Puerto Deseado, además de la escuela anfitriona y demás academias comodorenses.

La competencia además recibió la visita del Instituto Jujeño de Tae Kwon Do, de la instructora Susana Vedia (VIII Dan), quien dio el saludo inicial dando inicio a la actividad.

“El torneo contó con 168 competidores, entre infantiles, juveniles, adultos y seniors, entre gup y danes. Se desarrolló de forma ágil y dinámica, con tranquilidad, se pudo disfrutar de la competencia en seis áreas en simultáneo. La gente y los competidores terminaron contentos. Un agradecimiento especial a todos los instructores que se hicieron presentes con sus alumnos, ya que pudimos disfrutar de un hermoso día de tae kwon do”, comentó el organizador maestro Orlando Velásquez, director de Grupo Patagonia.

“Estamos próximos a participar del Campeonato Open Internacional en Buenos Aires, el 13 y 14 de junio. Saldremos el jueves y tendremos el viernes las acreditaciones y pesajes. La competencia será sábado y domingo. Llevaremos 42 competidores, así que todo sirve para ir fortaleciendo la práctica, el desarrollo y el nivel competitivo. También tendremos la Copa del Mundo a fines de septiembre en España, y hay competidores vienen preparándose durante todo el año, por lo que se probarán en el Open”, concluyó el maestro Velásquez.

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Resultados - Categorías destacadas (Danes)

Senior -Lucha

1° Sebastián Pincol

2° Diego Aguilar

3° Tomás Bonancea

Adultos - Lucha Femenina

1° Mickaela Caamaño

2° Renata Guevara

3° Alejandra Mardones

Adultos- Lucha Masculino

1° Facundo Troncoso

2° Alfredo Valdez

3° Pedro Diaz

Juveniles - Lucha Femenina

1° Brianna Barrera

2° Luciana Reyes

3° Zoe Mayorga

Juveniles- Lucha Masculino

1° Pablo Araneda

2° Tobías Colman

3° Lautaro Fernández

Prejuvenil- Lucha- Masculino

1° Lautaro Sanzana

2° Facundo Vega

3° Tahiel Curipan