Red Group planifica su temporada 2026

Juan Millatureo, se reunió con el titular de la cartera de Deportes, Hernán Martínez, en planificación del calendario de taekwondo para este año.

Continúan las reuniones de planificación de calendarios para entidades deportivas de la ciudad, y en este caso fue el turno de la escuela de tae kwon do Red Group, conducida por el referente Juan Millatureo, quien se reunió con el presidente del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez.

El director de Red Group expuso el calendario anual de eventos principales, donde lo más próximo será la Copa Islas Malvinas, prevista para mediados de mayo.

Luego la escuela de Millatureo tendrá, además de eventos en la región, un torneo argentino en Buenos Aires en julio, y los preparativos para la Copa del Mundo de España en octubre, y los selectivos para el Mundial Paraguay 2027.

“Pudimos coordinar el calendario con Hernán Martínez. Su colaboración como siempre para este 2026. Ya estamos coordinando la actividad física para poner los chicos a punto y arrancamos en mayo con el primer torneo que será la Copa Islas Malvinas. Hubo un cambio de fecha, será el 16 y 17 de mayo”, comentó Juan Millatureo.

“En junio tenemos torneo, y en julio iremos a Buenos Aires a un torneo argentino. En octubre viajaremos a la Copa del Mundo en España, y en noviembre arrancan los selectivos para el Mundial Paraguay 2027”, describió el director de Red Group.

“Hernán Martínez y su grupo de trabajo siempre nos ayudan. A pesar de la crisis del país, no es ajeno este año, nos sentamos y pudimos evaluar la ayuda y ver cómo encaramos el año. Lo mencionado a nivel nacional, y faltaría ver el tema de los torneos locales y regionales. Tenemos competencia en Puerto Deseado, Pico Truncado, Las Heras, Trelew, y siempre una buena puesta a punto antes de lo internacional”, destacó.