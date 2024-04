Referentes universitarios en el Concejo

La reunión se realizó en la oficina de la concejal Maite Luque, con la presencia de los concejales Marcos Panquilto, Gabriela Simunovic y Mariela Aguilar, junto a referentes de los gremios docentes y no docentes de la UNPSJB y de la multisectorial estudiantil. Los concejales gestionaron la presencia del secretario de Control Urbano, Ricardo Gaitán, para diagramar el acompañamiento del sector de Tránsito con el fin de evitar inconvenientes durante el recorrido de la marcha de este martes que será desde la Ciudad Universitaria, en Km. 4, hasta el centro. La concentración será a las 14.30. La marcha comenzaría poco después de las 15.

En ese marco, la concejal Luque comentó que la reunión se generó de manera espontánea luego de que una de las referentes de la casa de estudios, Gloria Herrera, “me agradeciera por el mensaje de la última sesión en defensa de la universidad pública. La adhesión a la convocatoria de la marcha y la defensa de la educación pública es con convencimiento y genuina, por lo que solo podemos como legisladores locales acompañar y ponernos a disposición. Este lunes se acercó al Concejo un grupo amplio para transmitirnos los detalles de la organización de esta marcha tan importante que vamos a tener mañana en cada punto del país en defensa de las universidades públicas y en repudio al desfinanciamiento que están sufriendo”.

LA MARCHA Y EL ACTO

Desde la Asociación del Personal de la UNPSJB (APUNP), José Giri, explicó que “los concejales del bloque Arriba Chubut nos han manifestado su apoyo y acompañamiento a la marcha. Vamos a juntarnos a las 14 horas en la UNPSJB y vamos a comenzar a marchar para llegar a las 15 al Ceret donde hay una parada; luego hasta el Carrero Patagónico donde se suma aún más gente y después en contramano por San Martín hasta la plaza Kompuchewe donde se va a realizar un acto con lectura de documentos”.

Por su parte, Gloria Herrera (Asociación de Docentes Universitarios) agradeció a los concejales de Arriba Chubut “por recibirnos en el Concejo, escuchar nuestras solicitudes y acompañarnos en la organización. Vislumbramos una gran marcha para este martes”.

Por último Ariadna Bucay, de la multisectorial estudiantil, declaró que “esta es la universidad de todos, de los hijos de los trabajadores; la que nos permite proyectar un futuro diferente teniendo en cuenta que si no fuera pública no podríamos acceder a una educación superior. Es lo que queremos: no solo defenderla por nosotros, sino garantizar para el futuro”.