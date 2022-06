Renzo Blotta correrá en La Pampa junto al STA Racing

El Turismo Pista correrá su 5ª fecha de la temporada 2022 este fin de semana en el autódromo de Toay, en La Pampa, y estarán presenetes dos representantes de Comodoro Rivadavia en la Clase 2.

El STA Racing de Comodoro volverá a escena luego del podio en febrero pasado, y tendrá nuevamente a Renzo Blotta como piloto, luego de correr en el Turismo Nacional el pasado fin de semana. La estructura con base en la capital petrolera va por un nuevo desafío a nivel nacional con el Chevrolet Celta y quiere ser protagonista.

La Clase 2 tendrá en total 47 máquinas, y entre ellas estará la de Santiago Paincho que quiere meterse entre los de adelante. En la Clase 2, el campeonato lo lidera el cordobés Cristian Garbiglia (Chevrolet Corsa) es quien comanda la tabla con 111 puntos, seguido por Luciano González (Chevrolet Corsa), 108,5; Franco Fauret (VW Up), 108; 4º José Luis Costamagna (VW Up), 76,5 y 5º Martín Chico (VW Up).

La actividad en pista comenzará este viernes con dos tandas de entrenamientos para cada una de las clases y la primera clasificación. El sábado se realizarán las clasificaciones y las tres series de cada una de las divisionales (C1, C2 y C3) y el domingo, las tres finales para cerrar la quinta fecha de la temporada 2022.