Renzo Blotta: "es una lástima porque queríamos pelear el campeonato"

Siete meses esperando el regreso a las pistas, cuidándose de no contagiarse, y en la semana previa el piloto comodorense Renzo Blotta recibió una mala noticia. El resultado del hisopado rápido dio positivo, algo que sorprendió a todo el equipo porque no acusaba síntomas.

Blotta vivió un martes 13 inesperado, cuando ya tenía la cabeza puesta en el Chevrolet Corsa de la Clase 2 del Turismo Pista que este fin de semana regresará a pista en Buenos Aires.

El joven ya se encontraba en los últimos preparativos para emprender el viaje a Buenos Aires y brindó su punto de vista. "La verdad, me siento muy mal, no esperaba este resultado. Me cuido siempre pero lamentablemente me tocó, y lo siento mucho por mi equipo que ya tenía todo listo", reconoció.

El comodorense tenía pensado ser protagonista esta temporada 2020 atípica y, en ese sentido, apuntó: "Es una lástima porque queríamos pelear el campeonato. Por eso pido disculpas a mi equipo y a los sponsors que estaban como yo, muy contentos por el reinicio de la actividad".

Deberá permanecer aislado junto a su grupo familiar y ver como evoluciona. Tendrá que mirar por TV el regreso de la categoría y masticar bronca, aunque aseguró: "Ya está, ahora a cuidarme y cuidar a mi familia, somos muy responsables en lo que hacemos, por eso nos fuimos a hacer el hisopado como lo íbamos a hacer cuando volvíamos, a pensar en la próxima fecha”.