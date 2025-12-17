Reordenamiento en El Faro: el Municipio avanza en la regularización del barrio

Las tareas se apoyan en una mensura aprobada en 2015 y se concentran en liberar trazas viales sin afectar viviendas. Buscan dar previsibilidad a los vecinos y mejorar la organización territorial del sector.

La Municipalidad avanza con un proceso de reordenamiento urbano en el barrio El Faro, mediante la apertura de calles previstas en una mensura oficial registrada hace una década. La intervención apunta a ordenar el uso del suelo, clarificar los límites entre espacios públicos y privados y sentar las bases para una urbanización planificada del sector.

En esta etapa inicial, los trabajos se focalizan en despejar las trazas viales ya definidas, retirando cercos, postes y vegetación que obstruyen el paso, sin realizar corrimientos de viviendas ni intervenir sobre estructuras habitadas. De este modo, se busca que los vecinos puedan reconocer con claridad dónde se ubican las calles y veredas, y contar con referencias precisas al momento de construir o habitar sus terrenos.

Desde el área de Control Urbano y Operativo, el secretario Miguel Gómez explicó que las acciones se desarrollan de manera coordinada con la Secretaría de Ordenamiento Territorial. En ese marco, precisó que actualmente se avanza en la apertura de una calle incluida dentro del esquema de ordenamiento urbano vigente, con el objetivo de regularizar una situación que se arrastra desde hace años.

Las tareas también contemplan el retiro de elementos colocados de forma irregular para delimitar espacios, como postes con bases de cemento, que impiden la correcta lectura de la traza urbana. “La intención es ordenar este sector de la ciudad y garantizar un desarrollo urbano más adecuado”, señalaron desde el Ejecutivo.

Por su parte, el subsecretario de Tierras, Bruno Hernández, remarcó que la intervención responde al cumplimiento de una mensura inscripta en 2015, que establece con precisión la ubicación de calles y veredas. Según indicó, este instrumento permite a los vecinos conocer con certeza los límites de cada parcela y definir qué sectores corresponden al espacio público y cuáles al privado.

imagen

Hernández subrayó además que las obras se realizan únicamente en zonas donde no existen viviendas ni personas residiendo, y aseguró que no se avanzará sobre casas ni construcciones habitadas. Si bien al inicio se registraron algunas resistencias, explicó que tras dialogar con los vecinos y aclarar el alcance de las tareas, se logró avanzar de manera consensuada.

El operativo cuenta también con el acompañamiento de la Subsecretaría de Vialidad Urbana. Su titular, Walter Navarro, informó que se aporta maquinaria pesada y cuadrillas desde primeras horas de la mañana para facilitar la apertura de calles. En ese sentido, destacó que el reordenamiento permitirá mejorar la transitabilidad del barrio y allanar el camino para futuras obras de infraestructura, en el marco de un proceso de urbanización integral impulsado por el Municipio.