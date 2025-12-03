Reorganizan el barrio Cívico para optimizar la circulación

Habrá modificaciones para mejorar el trazado vial del sector comprendido entre las avenidas Ducós e Yrigoyen, y las calles Clara Mizrahi y Punta Piedras.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, avanza en un plan de reordenamiento vial en barrio Cívico con el objetivo de optimizar la circulación vehicular, mejorar la seguridad y resolver dificultades de tránsito en uno de los sectores más concurridos de la ciudad.

En ese contexto, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, destacó que estas intervenciones “permitirán mejorar la movilidad en un sector clave de la ciudad pero, además, es una forma de acompañar las inversiones privadas, teniendo en cuenta que en ese lugar dentro de poco funcionará un importante centro de atención médica”.

"La obra ya tiene un 80% de avance y esperamos poder culminarla en el corto plazo, en virtud de que apunta a ser una reconfiguración estratégica para dar una solución definitiva a la circulación y el estacionamiento en esta zona, donde también se encuentra el Paseo Costero, un lugar muy elegido por los vecinos”, añadió el funcionario.

Los trabajos, enmarcados en el proyecto “Modificaciones en vías de circulación–Barrio Cívico, sector Las Torres”, incluyen intervenciones estratégicas que permitirán ampliar calzadas, reorganizar accesos y generar nuevos espacios de estacionamiento, mejorando la movilidad, tanto para conductores como para peatones.

Entre las acciones más relevantes se destaca la ampliación del ingreso al barrio Las Torres a través de Avenida Ducós, donde se construirá un nuevo estacionamiento en 45 grados, con una superficie aproximada de 1.700 metros cuadrados y capacidad para 84 vehículos.

Asimismo, con el objetivo de aumentar el ancho de calzada y optimizar la visibilidad, se incorporarán dársenas de estacionamiento paralelo sobre las calles Clara Mizrahi y Bahía Bustamante. Estas modificaciones buscan ordenar el estacionamiento actual y mejorar las condiciones de circulación en arterias que presentan un flujo constante de vehículos.

Otra intervención clave será la habilitación del ingreso a calle Punta Piedras desde Bahía Bustamante, permitiendo a los automovilistas retomar de manera más eficiente la Avenida Yrigoyen o calle Alsina.

Además, ya se construyó un cordón divisorio de calzada sobre Juan García Fernández, frente a la Plaza de las Naciones, con el fin de ordenar los sentidos de circulación y fortalecer la seguridad vial.