Repartidores piden justicia por su colega atropellado

Repartidores de PedidosYa se movilizaron este sábado a la tarde por el centro de Comodoro Rivadavia. Fue para pedir justicia por “Nico”, el trabajador que el jueves a la noche, en el barrio San Martín, resultó embestido y arrastrado varias cuadras por un conductor alcoholizado.
La movilización reunió a decenas de repartidores que recorrieron el casco céntrico con carteles y pancartas que expresaban mensajes como: “Justicia por Nico” y “Si tomás, no manejes”.
El joven permanece internado en terapia intensiva del Hospital Regional, luchando por su vida.