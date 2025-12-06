El Patagonico
Repartidores piden justicia por su colega atropellado

Se movilizaron en el Centro para protestar por el caso del repartidor que lucha por su vida en el Hospital Regional, tras haber sido embestido y arrastrado por un automovilista borracho.

Repartidores de PedidosYa se movilizaron este sábado a la tarde por el centro de Comodoro Rivadavia. Fue para pedir justicia por “Nico”, el trabajador que el jueves a la noche, en el barrio San Martín, resultó embestido y arrastrado varias cuadras por un conductor alcoholizado.

La movilización reunió a decenas de repartidores que recorrieron el casco céntrico con carteles y pancartas que expresaban mensajes como: “Justicia por Nico” y “Si tomás, no manejes”.

El joven permanece internado en terapia intensiva del Hospital Regional, luchando por su vida.

