El hombre, de 30 años y oriundo de Buenos Aires, sufrió un traumatismo torácico tras la caída de un árbol en una zona de difícil acceso. Participaron brigadistas, bomberos y personal sanitario en un operativo coordinado.

Rescatan en helicóptero a un turista herido que se le cayó un árbol encima cerca del Refugio Hielo Azul

Un amplio operativo de emergencia se desplegó este martes por la mañana en un sector de montaña cercano al Refugio Hielo Azul, en la zona de El Bolsón, luego de que un turista resultara gravemente herido durante una actividad al aire libre.

El episodio fue notificado alrededor de las 11:30 por la Policía de Río Negro. De acuerdo con la información oficial, el accidente ocurrió en un área caracterizada por la complejidad de su geografía, lo que obligó a activar de inmediato un protocolo conjunto de rescate.

La víctima es un hombre de 30 años proveniente de la provincia de Buenos Aires, quien integraba un contingente compuesto por 18 participantes y tres instructores. El grupo realizaba una capacitación técnica en ambiente de montaña cuando, por causas vinculadas a las condiciones naturales del lugar, un árbol de gran tamaño cayó sobre el turista a pocos metros del área de acampe.

Producto del impacto, el hombre sufrió un traumatismo de tórax de gravedad, lo que motivó la intervención simultánea de la Patrulla de Montaña, Bomberos Voluntarios de El Bolsón, personal de Salud Pública y equipos de Protección Civil.

Debido a la dificultad para efectuar un traslado rápido por vía terrestre, se dispuso el apoyo de un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que partió desde el aeródromo local a las 12:45 con destino al sitio del incidente.

Tras ser estabilizado en el lugar por los rescatistas, el paciente fue evacuado por aire hasta el aeródromo de la localidad, desde donde se concretó su derivación en ambulancia al hospital de El Bolsón. Permanece internado bajo observación médica especializada a raíz de las lesiones internas sufridas.