Retiran una canción de Queen por su título ofensivo

Fat Bottomed Girls (Chicas de culo gordo), balada de 1978, escrita por el guitarrista Brian May y cantada por el difunto Freddie Mercury, narra la apreciación de un joven por las mujeres con curvas.

En la letra de la canción hay frases como "solo con la gorda Fanny, era una niñera muy traviesa, mujer grande, me convertiste en un niño malo" o "chicas de culo gordo, hacéis que el mundo gire".

La canción desapareció del álbum de grandes éxitos de la banda después de que Universal Records anunciara que lanzaría una versión del disco en Yoto, una plataforma de audio dirigida a los jóvenes.

Fat Bottomed Girls tuvo tanto éxito que apareció cuarta en el álbum original de grandes éxitos de la banda de 1981, junto con Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now y We Will Rock You.

The Sun cita a una fuente de la industria musical que dice que la exclusión de la canción "es la comidilla de la industria de la música, nadie puede entender por qué una canción tan agradable y divertida no puede ser aceptable en la sociedad actual".