Retiraron casi 6.500 carretillas de residuos en playas y circuitos turísticos

El programa municipal de saneamiento ambiental acumuló más de 360 metros cúbicos de basura recolectada durante el primer semestre. Además de las tareas de limpieza, se realizan trabajos de mantenimiento y relevamientos para preservar los espacios de mayor valor turístico.

El programa de Saneamiento Ambiental de Lugares Turísticos continúa con intervenciones periódicas en playas y espacios recreativos de Comodoro Rivadavia. Durante el primer semestre del año, los equipos operativos retiraron más de 360 metros cúbicos de residuos, un volumen equivalente a cerca de 6.500 carretillas, en el marco de un esquema de limpieza intensiva que también busca fortalecer la concientización ambiental.

La iniciativa, impulsada por la gestión municipal desde fines de 2024, alcanza de manera rotativa distintos puntos de interés turístico, entre ellos el Mirador del Cerro Chenque, la Costanera, los paseos costeros de Kilómetros 3, 4 y 5, Restinga Alí, Faro San Jorge, El Farallón, Caleta Córdova y Loma Hincul. En esos sectores, las cuadrillas también desarrollan tareas de desmalezamiento, colocación de cartelería, pintura y reacondicionamiento de senderos, fogones, bancos, cestos, garitas, miradores y escaleras.

El balance del primer año del programa, con cierre en diciembre de 2025, registró 193 jornadas de trabajo y la recolección de 965 metros cúbicos de residuos, equivalentes a más de 17.000 carretillas, en más de 14 sitios turísticos. Desde ese corte y hasta la actualidad, el volumen retirado asciende a 360 metros cúbicos.

El gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, sostuvo que el objetivo es mantener los atractivos naturales en condiciones adecuadas de forma permanente y destacó que la iniciativa representa una inversión destinada a revalorizar el patrimonio local, mejorar los servicios para los visitantes y contribuir a la calidad de vida de la comunidad.

La coordinación operativa está a cargo de Andrés Olivarez, quien encabeza un equipo de trabajo y un camión destinado al retiro de residuos voluminosos. Las tareas se desarrollan de lunes a viernes bajo un cronograma previamente definido e incluyen la recolección, el traslado de los desechos a la escombrera municipal y un registro fotográfico y georreferenciado del estado de cada sector antes y después de la intervención.

Desde el equipo también señalaron que una parte de los residuos corresponde a desechos urbanos arrojados por personas, mientras que otra proviene de materiales acumulados en el fondo marino que las marejadas devuelven de manera constante a la costa.

Con vistas a la segunda mitad del año y ante la cercanía de la temporada estival, el municipio prevé reforzar la frecuencia de los operativos en los sectores con mayor concurrencia, con intervenciones programadas antes y después de los fines de semana. La campaña continuará poniendo el eje en la responsabilidad compartida para el cuidado de los espacios públicos y el manejo adecuado de los residuos.