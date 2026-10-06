Permitió repasar distintos aspectos vinculados al presente y al futuro del básquet argentino, además de compartir experiencias y perspectivas sobre el desarrollo de la disciplina y el trabajo de la CAB.

Reunión de trabajo en Córdoba junto a dirigentes y glorias del básquet nacional

La Confederación Argentina de Básquet continúa profundizando su agenda de trabajo institucional y deportivo, con encuentros destinados a compartir proyectos, escuchar distintas miradas y fortalecer la articulación entre los diferentes actores del básquet argentino.

En ese marco, el presidente de la CAB, Sergio Gatti; el vicepresidente 2º, Carlos Battistoni, el secretario, Santiago Losada; el director deportivo, Andrés Pelussi; y el director de Selecciones, Hernán Tettamanti, mantuvieron un encuentro con Rubén Magnano, exentrenador de la Selección Argentina y responsable del equipo que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

La reunión permitió repasar distintos aspectos vinculados al presente y al futuro del básquet argentino, además de compartir experiencias y perspectivas sobre el desarrollo de la disciplina y el trabajo de la Confederación.

Del encuentro también participaron Héctor Campana, Leandro Palladino, Walter Garrone y Diego Brazzale.

Como parte de la agenda institucional, también se desarrolló una reunión de trabajo con la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba (FBPC) y la Asociación Cordobesa de Básquetbol (ACBB).

Participaron del encuentro Cristian Guini, presidente de la FBPC, y Gabriel Acosta, representante de la ACBB, quienes compartieron junto a las autoridades de la CAB la estructura de sus competencias, las particularidades de sus organizaciones y las principales necesidades vinculadas al desarrollo de la disciplina.

El encuentro permitió intercambiar experiencias y perspectivas sobre las competencias y el desarrollo deportivo, además de identificar distintos aspectos sobre los cuales continuar trabajando de manera articulada.

Este tipo de reuniones forma parte de la agenda de la CAB para profundizar el diálogo con las federaciones y asociaciones de todo el país, entendiendo que el crecimiento del básquet argentino requiere una mirada federal y un trabajo coordinado entre todos sus actores.