Río Gallegos bajo asedio de una intensa nevada

La nieve volvió a hacerse presente en Río Gallegos desde el mediodía de este viernes 17 de julio cubriendo calles, veredas, techos y todos los espacios públicos.

Se trata de la segunda nevada registrada en lo que va de este año. La anterior había ocurrido el 12 de junio, una jornada que quedó marcada además por el corte general de energía eléctrica provocado por una falla en la línea de alta tensión operada por Transpa, situación que obligó a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) a poner en funcionamiento la Reserva Fría para sostener el abastecimiento eléctrico de la capital provincial.

Ahora, precipitación nívea se produjo en una jornada con temperaturas bajo cero, tal como había anticipado el pronóstico oficial se extreman medidas de precaución en el tránsito de vehículos y peatones.

Al iniciarse, minutos después de las 12:00, el informe meteorológico actualizado indicaba una temperatura de -4°C, con una sensación térmica de -7,2°C viento del noroeste a una intensidad de

Se prevé que durante la noche el cielocontinuará el cielo nublado, con una temperatura estimada de -3°C y viento predominante del este, de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones continuará entre 0 y 10%.

Fuente y fotos: La Opinión Austral