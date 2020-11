River busca volver a la victoria con el "Oso" Pratto como titular

River Plate, que rindió por debajo de su nivel y lo pagó con una derrota en su estreno en la Copa de Liga, recibirá este sábado a Rosario Central, que debutó con una victoria, en un partido válido por la segunda fecha de la zona 3 del torneo doméstico.

El encuentro se jugará a partir de las 21:15 en el estadio Libertadores de América, de Independiente, donde ejercerá su localía River, será arbitrado por Facundo Tello y lo televisará la señal TNT Sports.

El equipo "Millonario", enfocado en su participación en la Copa Libertadores, en el cruce eliminatorio de octavos de final ante Athlético Paranaense de Brasil, se presentó en la flamante Copa de Liga con una derrota ante Banfield por 3-1 y pretende recuperarse rápido, aunque no tendrá un oponente fácil, ya que Central, con el estreno de Cristian "Kyli" González como DT, superó en Rosario a Godoy Cruz por 2-1 y mostró señales positivas.

River no contará con dos piezas fundamentales durante el ciclo del entrenador Marcelo Gallardo, el mediocampista ofensivo Ignacio "Nacho" Fernández y el goleador colombiano Rafael Santos Borré.

En el caso de "Nacho" Fernández, se desgarró en el partido ante el "Taladro" y recién estará en condiciones de regresar para la serie ante los brasileños prevista para el 24 de noviembre en la ciudad de Curitiba y luego la revancha el 1 de diciembre en Buenos Aires.

La ausencia de "Nacho" Fernández es un dilema que el "Muñeco" Gallardo planea resolver con la inclusión del promisorio juvenil Santiago Sosa, quien lo reemplazó en los dos últimos encuentros, ante Liga de Quito, por la fase de grupos de la Libertadores, y cuando salió lesionado frente a Banfield.

La inclusión de Sosa descarta la otra posibilidad que analizaba Gallardo: el cambio de sistema táctico, volviendo al dibujo que utilizó el año pasado con Robert Rojas de líbero y con los laterales en la zona de volantes en un 3-5-2.

En el caso de Borré, su baja fue imprevista y a último momento, ya que debió ser aislado en forma preventiva por haber mantenido contacto estrecho con un positivo de coronavirus, y será reemplazado por Lucas Pratto.

De manera que en la parte ofensiva, River mantendrá a Nicolás de la Cruz, Julián Alvarez y Matías Suárez, quienes se complementaron muy bien en los partidos de la Libertadores y buscarán recuperar ese nivel, no el que mostraron ante Banfield, donde no generaron demasiado ante el arco rival, y se sumará Pratto, quien perdió su lugar en el once titular y suele ingresar en los segundos tiempos de cada partido.

Central, por su parte, intentará sorprender con su nueva formación, en la que sobresalen Emiliano Vecchio y Luciano Ferreyra, y mantiene su vigencia goleadora Lucas Gamba, que quedó del ciclo anterior y anotó el tanto de la victoria ante los mendocinos el lunes pasado.

Los rosarinos no repetirán la formación que le ganó a Godoy Cruz, ya que el "Kily" González planea incluir a Joaquín Laso, de características más defensivas, por Joel López Pissano, otra de las caras nuevas del equipo, mientras que ya tiene a su disposición al mediocampista Fabián Rinaudo, recuperado de una lesión, aunque lo más probable es que integre el banco de suplentes.

Más allá del mejor inicio de Central, el gran favorito es River, que domina ampliamente el historial entre ambos con 48 partidos de ventaja.

Los "Millonarios" se impusieron 78 veces al cabo de 150 partidos, los rosarinos ganaron 30 y empataron en 42 ocasiones.

Probables formaciones

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Javier Pinola y Milton Casco; Santiago Sosa, Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz; Julián Alvarez, Lucas Pratto y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Rosario Central: Josué Ayala; Fernando Torrent, Diego Novaretti, Jonathan Botinelli y Lautaro Blanco; Emmanuel Ojeda, Rodrigo Villagra o Fabián Rinaudo y Emiliano Vecchio; Joel López Pissano, Lucas Gamba y Luciano Ferreyra. DT: Cristian González.

Arbitro: Facundo Tello.

Estadio: Libertadores de América (local River).

Hora: 21:15.