River empató con Nacional en Montevideo

River Plate empató este martes de visitante 2-2 con Nacional de Uruguay y con ese resultado, se mantiene como líder del Grupo H de la Copa Libertadores, por lo que no pudo sellar su clasificación a octavos de final del certamen como así también para jugar el Mundial de Clubes de 2025.

Los goles del equipo argentino los marcaron Miguel Borja y Facundo Colidio -en la primera etapa-, mientras que Gonzalo Carneiro -dos veces- anotó los dos tantos del ’Bolso’.

El partido se jugó en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, y tuvo al brasileño Anderson Daronco de polémico arbitraje.

La primera de peligro fue para Nacional por intermedio de un remate desde lejos de Antonio Galeano; sin embargo, River respondió rápido y se puso en ventaja sobre los ocho minutos: buena maniobra en ataque y gran definición de Miguel Borja con un derechazo abajo. River tuvo el segundo muy rápido, con un doble cabezazo en el área rival.

Nacional respondió con una jugada individual de Gastón González y un disparo alto de Gonzalo Carneiro dentro del área. En otro avance de River, Claudio Echeverri recibió de Facundo Colidio y el arquero Luis Mejía le ahogó el segundo, que finalmente llegaría en una salida rápida en defensa, con una triangulación entre Borja y Colidio, para que el 11 ponga el 2-0. Antes, Franco Armani había respondido bien luego de un remate de Leandro Lozano.

El segundo tiempo comenzó muy friccionado y estuvo detenido varios minutos por una polémica infracción de Lozano que el VAR tuvo que revisar, aunque no hubo expulsiones. Armani respondió de manera excelente ante un derechazo de González (Mauricio Pereyra no pudo descontar en el rebote) y luego Carneiro no llegó a cabecear un centro desde la izquierda.

En una nueva salida rápida, Colidio casi marca el tercero con un derechazo a colocar que se fue muy cerca del ángulo izquierdo de Mejía. Nacional aprovechó un envión y llegó al empate, con un penal -por mano de Enzo Díaz- y un cabezazo de Carneiro. Con la igualdad, el Millonario sigue como líder e invicto del Grupo H, con diez unidades, muy cerca de lograr la clasificación a octavos de final.