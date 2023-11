River jugará un amistoso con el Inter Miami de Lionel Messi

River Plate prepara el 2024 y una de las tradiciones que mantendrá Martín Demichelis, heredada de Marcelo Gallardo, es la de hacer pretemporada en Estados Unidos. En este verano eso no será la excepción y acaba de confirmarse el primer amistoso en tierra norteamericana. El ’Millonario’ jugará ni más ni menos que ante Inter Miami, equipo donde está Lionel Messi, el próximo sábado 20 de enero de 2024 en el estadio ATyT, según informó el periodista Germán Balcarce.

La muy buena noticia de poder enfrentar al mejor del mundo recuerda a lo sucedido en el 2015, cuando en el contexto del Mundial de Clubes River jugó contra el Barcelona. En esa oportunidad, el Millonario cayó por 3 a 0 tras los goles del propio astro argentino y de Luis Suárez, por duplicado.

Por supuesto, no se tratará del único encuentro que disputará el elenco de Martín Demichelis, que tiene la misión de buscar el mejor punto físico y futbolístico en la pretemporada. En ese sentido, también tendrá otro partido, aunque todavía no se confirmó del todo, en la previa al duelo contra el Inter, exactamente tres días antes, informó La Página Millonaria.

River hará la pretemporada, como ya se acostumbró en los últimos años, en Estados Unidos y más precisamente en Orlando. Estar en ese país le da la posibilidad de medirse contra equipos internacionales, y la confirmación del partido contra el Inter Miami de Messi es una muy buena novedad.

Pero no será el único encuentro que tendrá, ya que el 17 de enero, tres días antes, está previsto otro amistoso contra las Chivas de Guadalajara de México. Sin embargo, el escenario elegido, el estadio ATyT, podría no ser utilizado ese día debido al posible avance del Cowboys en la NFL. Si no es allí, se jugaría en Austin.